Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Новые рейсы спец транспорта

Только что поступили новые новости из Миссури! В сегодняшнем блоге мы хотели бы показать вам новые маршруты для спецтранспорта в штате Покажи мне, а также один совершенно новый негабаритный груз. Есть ли у вас все необходимое, чтобы принять этот вызов?

Только самые опытные водители решатся на такие масштабные перевозки. Поскольку в Миссури появится специальный транспорт, наши разработчики карт подготовили три маршрута, специально подобранных с учетом того, какой огромный груз вы сможете перевезти. Но не обманывайтесь, поездка будет нелегкой!

Думаете, у вас есть все необходимое? Давайте посмотрим, в какие города вы будете доставлять эти негабаритные грузы. Владельцы дополнительного дополнения "Специальный транспорт" смогут выполнять эти работы по следующим маршрутам:

Рейсы в Канзас-Сити

Рейсы в Спрингфилд

Рейсы из Сент-Луиса в Кирксвилл

Но это еще не все! Мы также обновляем это дополнение, предоставляя вам новый бесплатный груз для доставки - огромный подземный электропогрузчик. Эта техника используется в подземной горнодобывающей промышленности, где она может быстро работать в сложных условиях. Вы сможете перевозить его не только в Миссури, но и на базовой карте ATS и некоторых других дополнениях к карте.

Обязательно насладитесь предстоящим дополнением к карте в полной мере и изучите новые возможности с помощью специального транспортного дополнения, которое вы можете получить в Steam!

Если вам нравится Миссури, обязательно добавьте это дополнение к карте в свой список желаний в Steam. Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу новостную рассылку, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Увидимся в пути!