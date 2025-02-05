Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Поселения и уличное искусство

Мы рады раскрыть другую часть предстоящего расширения карты Миссури! В сегодняшнем блоге у нас есть предварительный просмотр выбранных поселений и уличного искусства, ожидающего раскрытия в этом DLC для американского симулятора грузовиков, так что давайте посмотрим.

Седалия

Место округа округа Петтис расположено в центральной части штата-шоу, к востоку от Канзас-Сити. Город был основан в 1857 году, и там живут более 22 000 человек. Конечно, мы не могли бы пропустить некоторые из его знаковых зданий, чтобы вы почувствовали, что вы действительно там! К ним относятся мост Katy Trail через US-50; Исторический район вместе с местной церковью, воротами и башней; А также прекрасная демонстрация «Добро пожаловать в штат Миссури» с поездом, статуями и водонапорной башней.

Ганнибал

Исторический город Ганнибал, расположенный прямо на границе Илиной вдоль могущественной реки Миссисипи, известен как дом детства знаменитого автора Марка Твен. Наши дизайнеры карт и команды активов тщательно воссоздали несколько прекрасных достопримечательностей для этого города, таких как местный банк, церковь и школа. Обязательно зайдите!

Ланкастер

В северной части Миссури недалеко от границы с Айовой вы можете встретить небольшой город Ланкастер. Несмотря на меньшие размеры в области и населении чуть более 600 жителей, это поселение является округом округа Шайлер. Ланкастер - живописный город с некоторыми хорошими историческими зданиями, такими как дом суда, которые вы сможете увидеть в своих путешествиях

Уличное искусство

Когда вы проезжаете через Миссури, обязательно следите за красивым уличным искусством, которым вы можете восхищаться по пути. В нескольких городах и поселках есть здания, украшенные удивительными красочными фресками. Две произведения искусства можно найти в Джоплине и Канзас -Сити, а другие разбросаны по Галене, Сент -Джозефу и Сент -Луису. Просто посмотрите здесь!

Мы не можем дождаться, когда вы изучите все это, когда Миссури будет выпущен для ATS! Хотите показать нам, что вы также с нетерпением ждете перевозки в этой карте расширения? Затем добавьте его в свой список пожеланий Steam! Мы также очень ценили бы это, если бы вы могли подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе, даже если вы не сможете проверить блог или наши социальные сети. Будьте осторожны за рулем!