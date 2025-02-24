Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Сент-Луис

Добро пожаловать в Сент-Луис! Путешествуя по Миссури, обязательно загляните во второй по величине город с множеством красивых достопримечательностей, промышленных предприятий и многого другого. Давайте рассмотрим его поближе.

Сент-Луис, также известный как Маунд-Сити, расположен на западном берегу реки Миссисипи, по которой проходит граница штата с Иллинойсом. Это крупный транспортный и распределительный центр, и река Миссисипи играет в этом большую роль, поскольку город является вторым по величине внутренним портом страны. Сент-Луис также является одним из крупнейших железнодорожных узлов в США с международным аэропортом и широкой сетью автомагистралей между штатами.

Дальнобойщиков, проезжающих через Маунд-Сити, ждет удовольствие, поскольку он полон удивительных исторических зданий и других достопримечательностей, которые наши картографы тщательно воссоздали для этого предстоящего дополнения к карте. Самой известной и узнаваемой из них, пожалуй, является культовая арка ворот, которая напоминает о роли города в экспансии США на запад.

Но есть и другие достопримечательности, вдохновленные их реальными аналогами, такие как Старое здание суда или отель "Сент-Луис", базилика Святого Луиса, несколько адвокатских центров и роскошный жилой дом. Узнаете ли вы эти места?

В городе также есть несколько красивых мостов, таких как мост казарм Джефферсона, мост Бланшетт и Мемориальный мост Сент-Луиса. Вдали можно увидеть другие знаковые здания, которые являются частью городского пейзажа, среди них стадион, здание суда и многие другие.

Дальнобойщики могут рассчитывать на широкий выбор различных складов для приема грузов в городе, два из которых действительно уникальны. Если вы направитесь к югу от Сент-Луиса, то наткнетесь на подземный склад, расположенный в старой известняковой шахте, куда вы сможете доставлять множество различных видов грузов.

Наши дизайнеры карт также воссоздали местную известную пивоварню с большим вниманием к деталям, а также ее достопримечательности в соотношении 1:1, которые являются жемчужиной всего региона. Кроме того, вы найдете другие отрасли промышленности, такие как железнодорожное депо, химический завод, крупный автомобильный завод и другие.

Не терпится познакомиться с Сент-Луисом в его новой версии? Тогда добавьте дополнение Missouri в свой список желаний Steam! Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу рассылку новостей, чтобы оставаться в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Будьте осторожны за рулем!