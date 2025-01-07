Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Спрингфилд

Отправьтесь вместе с нами в Спрингфилд, штат Миссури! В сегодняшнем блоге мы хотим показать вам еще один город, который будет включен в предстоящее расширение карты для American Truck Simulator, так что давайте взглянем на него поближе.

Спрингфилд, расположенный в юго-западном регионе штата Шоу-Ме, расположен в самом сердце плато Озарк — эта холмистая местность изобилует пещерами и водоемами. Благодаря этому город окружен потрясающими природными ландшафтами, откуда открываются живописные виды.

Этот город также известен как место рождения Шоссе 66, поскольку эта знаковая дорога была названа именно здесь, в Спрингфилде. Помимо этого, через город проходит несколько других важных крупных дорог и автомагистралей, в том числе I-44, что делает его важным транспортным узлом.

Дальнобойщики найдут множество заправочных станций и зон отдыха, где они смогут разместиться в длительных поездках, а также крупную логистическую компанию со штаб-квартирой в Спрингфилде. И недостатка в вакансиях тоже не будет! Среди разнообразных предприятий в этом районе вы найдете авиационную службу, завод по переработке пищевых продуктов, карьер, завод по производству аккумуляторов, завод по производству автомобильных запчастей, сервис грузовых автомобилей и прицепов, а также склады автосалонов. Кроме того, здесь есть уникальный подземный склад, который мы показали вам в предыдущем блоге о Миссури.

Как и во всех наших городах, посетители Спрингфилда встретят некоторые знаковые городские достопримечательности, такие как пара красивых церквей, упоминание о шоссе 66 и потрясающий подземный склад.

Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете грузоперевозок в Спрингфилде. Если да, обязательно добавьте это расширение карты в свой список желаний Steam! Удачных грузоперевозок в 2025 году!