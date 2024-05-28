Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - стоянки грузовиков

Проезжая Штат Покажи-ка мне, вы обнаружите сеть зон отдыха и заправочных станций, стратегически расположенных для удовлетворения потребностей дальнобойщиков, проезжающих через этот центральноамериканский перекресток. Давайте углубимся в то, что делает придорожные транспортные узлы Миссури уникальными!
Стоянки грузовиков Миссури, как и сам штат, имеют богатую историю. Они развивались вместе с отраслью грузоперевозок, предоставляя основные услуги и современные удобства. Если вам нужна быстрая дозаправка, комплексное обслуживание автомобиля или заслуженный отдых, эти остановки оборудованы для удовлетворения всех ваших потребностей.
В Миссури будет около тридцати тщательно спроектированных остановок для грузовиков, каждая из которых добавит особую атмосферу штата. Эти остановки не просто места отдыха - они являются неотъемлемой частью дорог Миссури, позволяя лучше понять характер и гостеприимство штата.
Благодаря пересекающим Миссури крупным автомагистралям, таким как I-70, I-44 и I-55, штат служит жизненно важным центром для дальнобойщиков. Путешествуете ли вы по оживленному коридору I-70 из Сент-Луиса в Канзас-Сити или катитесь по живописному Озарксу, зоны отдыха Миссури предоставят необходимую передышку и ресурсы. Они не только предлагают практические услуги, но и служат ключевыми точками отдыха в дальних поездках, обеспечивая водителям безопасность и свежесть.