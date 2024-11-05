Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Водоемы

Хотите отдохнуть в дороге и насладиться спокойным временем у воды? Сегодня мы рады провести вас через некоторые из самых знаковых и живописных водоемов Миссури, прекрасно воссозданных нашими дизайнерами карт для предстоящего расширения карты American Truck Simulator!

Самым известным из них является озеро Озарк, большое водохранилище, образовавшееся в результате перекрытия реки Осейдж плотиной. Оно было создано плотиной Багнелл, строительство которой было завершено в 1931 году. Озеро имеет культовую форму дракона, если смотреть сверху, и расположено в центре Миссури в горах Озарк. Он занимает удивительную площадь в 54 тысячи акров (220 квадратных километров).

Еще одним крупным водохранилищем, включенным в это расширение карты, является плотина и водохранилище Гарри С. Трумэна, расположенное вдоль реки Осейдж, к западу от озера Озарк. Этот огромный водоем занимает площадь более 55 тысяч акров (225 квадратных километров) и по площади близко соответствует озеру Озарк.

Помимо этих двух водоемов, в регионе есть множество рек и ручьев, предлагающих водителям живописные переходы по мостам во время путешествия по штату Шоу-Ме.

Вы встретите такие знаковые реки, как Фокс, Фабий и Святой Франциск — притоки, впадающие в могучую Миссисипи, — а также реки Харитон, Гранд и Платт, которые впадают в Миссури. Помимо этих более крупных рек, мы также включили местные жемчужины, такие как реки Уэлдон и Уэтстоун, а также часть отводного канала истока, а также некоторые другие ручьи, которые делают ландшафт Миссури таким богато текстурированным.

Нам не терпится исследовать Миссури, как только он выйдет в ATS! Хотите показать нам, что вы тоже с нетерпением ждете возможности грузоперевозок в этом расширении карты? Затем добавьте его в свой список желаний Steam! Безопасных путешествий!