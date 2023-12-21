Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Поля, прерии и реки

Мы чувствуем, что вы с нетерпением ждете дополнения "Небраска", и сегодня мы рады удовлетворить это любопытство, предложив вам заглянуть за кулисы его разработки. Приготовьтесь быть очарованными разнообразными пейзажами, которые вас ждут, от травянистых дюн до волнистых холмов, от кукурузных полей до лугов и очаровательной реки Платт, протекающей через все это.
Небраска далека от однообразия. На самом деле, дополнение обещает продемонстрировать богатое биологическое разнообразие штата с помощью различных биомов. Песчаные холмы, напоминающие травянистые дюны, создают уникальную и живописную местность. Прерия Шортграсс, украшенная пологими холмами и знаковыми горами, обещает захватывающие впечатления от вождения, когда вы будете перемещаться по ее ландшафтам.
Разнотравные прерии открывают взору обширные поля кукурузы, соевых бобов и сорго, создавая лоскутное одеяло сельскохозяйственной красоты. А для тех, кто предпочитает вид более высоких трав, прерия Талграсс предлагает сочетание лугов и полей, добавляя еще один слой к визуальному богатству Небраски. Каждый биом представляет собой новый вызов, гарантирующий, что каждая поездка станет отличным приключением.
Одной из отличительных черт Небраски является ее запутанная сеть рек и ручьев. Приготовьтесь к встрече с самой известной из них - рекой Платт. Этот культовый водный путь проходит через несколько городов, дорог и хайвеев, создавая живописный фон для вашего путешествия. Пересекая мосты или двигаясь вдоль извилистого русла реки Платт, вы станете спутником в ваших путешествиях, добавляя нотку безмятежности в шум и суету виртуальной дороги.
Кроме того, Небраска может похвастаться богатым разнообразием растительности, полевые цветы украшают дороги и ландшафты. Вдоль дорог в штате будет много цветов, включая вездесущие дикие подсолнухи, которые, казалось бы, растут как сорняки. Вы также можете рассчитывать на компанию многочисленного скота на дорогах, что добавит вашему путешествию нотку сельской жизни.
Небраска может удивить вас своим очарованием, превратив каждую поездку не просто в задание, а в незабываемое приключение по скрытым сокровищам Хартленда. Вам уже не терпится отправиться в этот новый штат?