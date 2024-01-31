Новые скриншоты из будущего DLC Nebraska для American Truck Simulator - Живописные города

Отправление в виртуальное путешествие в грядущем дополнении Nebraska обещает не только шоссе и проселочные дороги, но и живописное исследование очаровательных городков. Исследуйте скрытые жемчужины, путешествуя по живописным ландшафтам штата Корнхускер. Давайте взглянем на некоторые города, через которые вы проедете по пути!

Алма

Живописный городок, уютно расположился вдоль Республиканской реки. Это небольшой городок, который встречает игроков по прибытии из Канзаса. Здесь находится большое озеро округа Харлан, а также несколько красивых исторических мест.

Ансли

Ещё одно восхитительное место назначения, привлекает дальнобойщиков своим очарованием маленького городка. Окруженный потрясающими пейзажами Небраски, он предлагает освежающий отдых от бездорожья. Ансли, как и Бассет, находится на трассе US-183, и это открывает перед нами возможность в будущем рассмотреть некоторые другие важные дороги в Небраске.

Оберн

С его яркой атмосферой, демонстрирует дух Хартленда. Проезжая по его улицам, игроки столкнутся со смесью современных удобств и классического тепла Среднего Запада. Здесь вы можете найти несколько красочных скульптур медоносных пчел, которые нельзя пропустить.

Бартлетт

Откройте для себя очарование Бартлетта, причудливого городка, который приглашает дальнобойщиков побродить по его тихим улочкам. Благодаря атмосфере маленького городка Бартлетт предлагает живописный отдых от бездорожья.

Бассетт

Проезжая по Бассетту, насладитесь красотой его широких просторов и найдите минутку, чтобы оценить простоту сельской жизни. Этот город, окруженный живописными пейзажами Небраски, обещает спокойное вождение, воплощающее дух Хартленда.

Беатрис

Город с богатой историей, приглашает игроков открыть для себя уникальное сочетание прошлого и настоящего. От исторической архитектуры до современных зданий, Беатрис представляет собой восхитительное сочетание для тех, кто хочет погрузиться в разнообразную культуру региона. Мы надеемся, что дальнобойщики по достоинству оценят множество исторических достопримечательностей, типичных для этого города, особенно некоторые из его красивых церквей.

Браунсвилл

Отправляясь в Браунсвилл, вы не сможете пропустить знаменитые живописные виды на реку. Благодаря непосредственной близости к реке Миссури дальнобойщики могут отправиться туда, чтобы взглянуть на дноуглубительный катер. Это поселение также могло бы в будущем послужить одним из въездов в штат Айова.

Хайаннис

Расположенный в песчаных холмах вдоль шоссе Небраска 2, Хайаннис может похвастаться безмятежными пейзажами и редкими озерами, предлагая дальнобойщикам спокойную передышку, чтобы насладиться красотой и отдохнуть от шоссе.

О'Нил

Являясь столицей Ирландии в штате Небраска, О'Нил с гордостью демонстрирует свою ирландскую самобытность на каждом шагу. Зеленые трилистники украшают землю и стены, в то время как знаков и ориентиров, отдающих дань уважения ирландской культуре, предостаточно, создавая самобытную и яркую атмосферу во время движения.

Огаллала

Расположенная на краю Песчаных холмов, представляет собой уникальное сочетание истории и природной красоты. Близлежащее озеро Макконахи добавляет очарования, создавая прекрасную обстановку, которая отражает суть красочного прошлого Огаллалы.

Ред Клауд

Родина известной писательницы Уиллы Кэтер, приглашает игроков познакомиться с ее литературным наследием и исследовать город, который вдохновил некоторые из самых любимых произведений Кэтер. Прокатитесь по улицам, которые перекликаются с историей, и ощутите связь между литературой и ландшафтом Небраски.

Хайаннис

Расположенный на том же маршруте, что и Хайаннис, Тедфорд хранит следы своего увлекательного прошлого. Основанный в конце 19 века как важная остановка на пути перегона скота, корни города глубоко переплетены со Старым Западом. Сегодня Тедфорд представляет свое западное наследие в виде хорошо сохранившихся достопримечательностей и остатков сооружений, которые отражают дух первопроходцев города.

Ласк

Штат Вайоминг, появился на карте American Truck Simulator как важный пункт, соединяющий Небраску. Этот необычный городок, расположенный на живописном фоне Вайоминга, служит воротами между двумя штатами. Исследуйте Luck charm, от гостеприимства маленького городка до бескрайних пейзажей, поскольку он становится заметным дополнением к Вайомингу с выходом дополнения Nebraska.

Имейте в виду, что фотографии, которые вы там видите, все еще находятся в стадии разработки. Мы надеемся, что вы будете рады увидеть всю карту целиком, как только она будет выпущена. И если вы еще этого не сделали, обязательно добавьте дополнение Nebraska в свой список желаний Steam. Увидимся в дороге!