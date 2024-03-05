Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Живописные виды

Путешествуя по Небраске, вы увидите несколько довольно красивых пейзажей. Наша команда усердно работала над воссозданием некоторых из самых популярных мест, которые вы сможете увидеть в нашем предстоящем дополнении Nebraska для American Truck Simulator. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из них, не так ли?

Часто рядом с некоторыми из наиболее популярных смотровых площадок вы найдете выделенный поворот, чтобы заехать и припарковаться. В этих районах вы часто найдете информационные щиты, на которых представлена краткая история района, а также некоторые общественные удобства.

Одной из наиболее необычных, но популярных придорожных достопримечательностей в Небраске является Кархендж, точная копия английского Стоунхенджа, но с... как вы уже догадались, автомобили! Построенный в 1987 году Джимом Рейндерсом с помощью членов его семьи, он воздвиг "оммаж" на 38 автомобилей в память о своем покойном отце, который вырос на ферме, где сейчас стоит Кархендж, к северу от города Альянс.

Другой известной остановкой для путешественников в штате является национальный памятник Скоттс-Блафф, который предлагает путешественникам захватывающий дух вид на обочины с его впечатляющими скальными образованиями и широкими равнинами. Состоящий из слоев песчаника, вулканического пепла и алевролита, он возвышается на 800 футов над рекой. Еще в 1800-х годах он также служил важной достопримечательностью для путешественников-первопроходцев и тех, кто ходил по тропам Орегона и мормонов.

Если вы любите изучать историю, в Небраске есть уникальное место вдоль I-80, которое не пропустит ни один водитель! Предлагая посетителям уникальную историческую экспозицию, которая оживляет американскую историю, Арчуэй является достопримечательностью и музеем, который является памятником искателям приключений, которые следовали по дороге Грейт-Платт-Ривер и помогли построить Америку. Наша команда картографов не могла упустить возможность включить это культовое сооружение в дорожную сеть.

Одно из мест, которое вы наверняка не пропустите, - это озеро Макконахи, крупнейшее водохранилище Небраски. При полной загрузке озеро имеет 22 мили в длину и четыре мили в ширину! Здесь вы также найдете гидроэлектростанцию Кингсли, которая была построена для удовлетворения растущих потребностей Небраски в электроэнергии. В течение года многие посетители приезжают насладиться ее водами, особенно в летние сезоны.

Конечно, во время вашего путешествия вы также найдете множество зон отдыха, живописных видов и смотровых башен. Обязательно обратите на них внимание, возможно, вы просто найдете одну или две смотровые площадки! Мы надеемся, что вам не терпится насладиться прекрасными пейзажами, которые наша команда разработчиков карт детально воссоздала в нашем грядущем дополнении Nebraska. Если да, обязательно добавьте Nebraska в список желаний Steam. До следующего раза, продолжайте в том же духе.