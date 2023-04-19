Новые скриншоты из будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - дорожная сеть ©

Добраться из точки А в точку Б сейчас не так просто, как раньше. Дорожные сети резко изменились за последние несколько десятилетий в связи с постоянно растущим спросом на большую пропускную способность и маршруты для растущего населения. Доказательства этого можно найти на дорогах США, а также в грядущем дополнении Оклахома для American Truck Simulator.

Оклахома имеет богатую историю транспорта, восходящую к 1900-м годам, когда тропы и дороги для фургонов были основным средством передвижения. Со временем эти маршруты были заменены более современными дорогами и автомагистралями, многие из которых с тех пор стали историческими достопримечательностями.

Одной из самых важных автомагистралей в Оклахоме является I-35, которая проходит с севера на юг через штат. Это шоссе является основным маршрутом для дальнобойщиков, перевозящих товары и продукты между крупными городами. I-40 - еще одна крупная автомагистраль между штатами, соединяющая восточное и западное побережья США. Она проходит параллельно шоссе 66, историческому шоссе, которое было основным маршрутом во время путешествий. Возможно, вы даже путешествовали по частям этого маршрута в American Truck Simulator раньше!

Мосты и развязки также распространены по всему штату и разработчики точно воссоздали их как часть дорожной сети в грядущем DLC.

Так что куда бы вы ни направились, дороги и шоссе Оклахомы приведут вас туда!