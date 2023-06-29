Новые скриншоты из будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - город Талса ©

Один из городов, который вы сможете исследовать в грядущем дополнении Оклахома для American Truck Simulator - это город Талса, расположенный в северо-восточной части Оклахомы. Благодаря своему расположению город является удобным транспортным и торговым центром и у вас будет множество причин посетить его во время вашего путешествия по новому штату.

Основанный в 1836 году, Талса быстро развивался в начале 20 века, когда поблизости были обнаружены огромные запасы нефти, что привлекло множество предпринимателей и увеличило население города. Несмотря на то, что на протяжении многих лет он преодолевал трудности, город выстоял и претерпел значительное возрождение. Сегодня это прекрасный мегаполис, который продолжает оставаться процветающим центром энергетической, аэрокосмической и технологической промышленности.

Когда дело доходит до Талсы в игре, вы обнаружите множество увлекательных промышленных зон для перевозки товаров туда и обратно, включая автобусный завод, речной порт, аэропорт и химические заводы.

Кроме того, через Талсу проходит легендарная трасса 66, придающая городу ностальгический шарм. И не упустите возможность осмотреть известные достопримечательности, такие как университет и впечатляющую арену, а также полюбоваться прекрасным панорамным видом на весь город.