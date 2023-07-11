Новые скриншоты из будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - Оклахома-Сити ©

Добро пожаловать в Оклахома-Сити, столицу штата! Этот шумный мегаполис с населением более 650 000 человек служит политическим, экономическим и культурным центром. В грядущем дополнении Оклахома для American Truck Simulator разработчики воссоздали этот город вместе со многими его известными достопримечательностями, зданиями и предприятиями.

Говорят, что город никогда не спит и то же самое касается и Оклахома-Сити. Игроки найдут несколько новых производственных складов, в том числе базу общественных работ, завод строительных технологий и автомобильный завод. Вы обязательно найдете много работы в этих областях промышленности.

Любой, кто бывал в Оклахома-Сити раньше, знает, что в нем много разных зданий, музеев, построек и паблик-арта. Разработчики воссоздали многие из этих достопримечательностей в деталях, таких как библиотека OKC, церковь Веры, станция OKC Union Station, центр Riversport, музей первых американцев и школьный комплекс Crooked Oak.

Тем не менее, это был бы не Оклахома-Сити без небоскреба Devon Energy Center, а также знаменитого моста Skydance. Вы обязательно поймете, где находитесь, когда увидите их из кабины грузовика.