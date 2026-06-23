Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - Бэдлендс

Разработчики SCS Software показали предварительный вариант одного из самых известных и уникальных ландшафтов, которые воссоздаются в дополнении Южная Дакота для American Truck Simulator - прекрасного национального парка Бэдлендс!

Национальный парк Бэдлендс, расположенный на краю Великих равнин на юго-западе Южной Дакоты, занимает 244 000 акров, покрытых драматически эродированными холмами, вершинами и шпилями, а также крупнейшей в Соединенных Штатах охраняемой смешанной травянистой прерией.

Но почему такая потрясающая местность называется Бэдлендс? На протяжении сотен лет народ лакота называл её «мако сика», что переводится как «плохие земли». Затем первые французские охотники за пушниной называли эту местность «les mauvaises terres à traverser» (плохие земли для путешествий). Потому что, когда там идут дожди, влажная глина становится липкой, а изрезанные каньоны также затрудняют передвижение. Зимы здесь холодные и ветреные, а лето жаркое и сухое. Но у неё могло быть совсем другое название, поскольку в 1922 году, когда Бэдлендс впервые был предложен в качестве национального парка, было предложено название «Национальный парк Уандерленд».

В районе Бэдлендс находятся одни из самых богатых в мире месторождений ископаемых, сохранившие свидетельства существования древних видов, таких как лошади и носороги, которые когда-то обитали в этом регионе. Сегодня здесь живут бизоны, толсторогие бараны, суслики и множество других представителей растительного и животного мира. При въезде в этот регион в игре игроков сразу же встречают бродящие бизоны и впечатляющие скальные образования.

Двигаясь дальше, вы увидите такие знаковые места, как смотровая площадка Пиннаклс, смотровая площадка Йеллоу-Маундс и «Тропа ископаемых».

Одна из особенностей этого региона - резкий переход от обширных равнин и пологих холмов к впечатляющему, культовому ландшафту, характеризующемуся суровыми образованиями и крупными животными, такими как бизоны. С изменением сезонов растительность Бэдлендс претерпевает значительные изменения цвета в течение года. Версия, представленная в игре, отражает то, как выглядит ландшафт в период с июля по август, когда происходит действие игры.

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