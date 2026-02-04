Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - дорожная сеть

Сегодня разработчики показали предварительный обзор дорожной сети Южной Дакоты, автомагистралей и проселочных дорог, по которым вы сможете передвигаться в этом грядущем дополнении к карте American Truck Simulator.

В реальной жизни Южная Дакота насчитывает более 82 000 миль дорог, но большинство из них - это не оживленные автомагистрали, а тихие проселочные дороги, извилистые просёлочные пути и живописные участки, проходящие через холмистые равнины, открытые поля и очаровательные маленькие городки. Государственные автомагистрали составляют менее 10% сети, но по ним проходит более двух третей транспортного потока, соединяя ключевые города и поселки.

Самая длинная межштатная автомагистраль Южной Дакоты - это I-90, которая тянется через весь штат с востока на запад. Если вы въедете в штат Маунт-Рашмор из Вайоминга по I-90, то сразу за границей найдете уютную зону отдыха. Окруженная зелеными холмистыми прериями, она предлагает прекрасные виды, простирающиеся вдаль по открытой местности.

Продолжая движение на восток, вы встретите множество придорожных кафе для грузовиков, как больших, так и маленьких, идеальных мест для отдыха и восстановления сил. Сама поездка также живописна: автомагистраль I-90 пересекает реки Джеймс и Миссури, предлагая приятные виды по пути.

Автомагистраль I-90 также включает в себя несколько крупных развязок со своим деловым маршрутом, обеспечивающим прямой доступ с автомагистрали к центральным районам таких городов, как Рапид-Сити и Митчелл.

Как уже упоминалось, дорожная сеть Южной Дакоты включает в себя не только крупные межштатные автомагистрали, но и более мелкие дороги, такие как шоссе US Route 12. В северо-восточной части штата этот маршрут петляет по живописным местам, усеянным красивыми озерами, включая озеро Блю Дог и озеро Раш. Этот район широко известен как одно из лучших мест для рыбалки в Южной Дакоте.

Разработчики также готовят несколько специальных дорог для предстоящего дополнения Road Trip. Некоторые из этих живописных маршрутов будут доступны как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, в то время как другие разработаны специально для легковых автомобилей. Два маршрута расположены в потрясающем Национальном лесу Блэк-Хиллз, где вас ждут извилистые дороги среди прекрасных пейзажей.