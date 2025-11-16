Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - города

Южная Дакота - это не только гора Рашмор! Сегодня разработчики представили некоторые города из предстоящего дополнения Южная Дакота для American Truck Simulator. Каждый из них обладает уникальной историей и очарованием, которые были воссозданы талантливыми командами.

Спирфиш

Расположенный на окраине Блэк-Хиллс, Спирфиш - один из первых городов, которые вы можете встретить, путешествуя из соседнего штата Вайоминг! Густые леса, скальные образования и богатая природа - вам точно понравятся окружающие его пейзажи.

Несмотря на обилие природных красот, водителям не придётся долго задерживаться, ведь в Спирфише есть промышленная зона и центр города, предлагающие игрокам разнообразные возможности для трудоустройства. Независимо от того, едете ли вы на дальние или короткие расстояния, Спирфиш всегда рад водителям, проезжающим через город.

Мобридж

Город Мобридж расположен недалеко от границы с Северной Дакотой, прямо на берегу могучей реки Миссури. Одна из главных достопримечательностей города - исторический мост через реку Миссури. Этот мост, построенный в 1959 году, уникально разделён линией часовых поясов: одна сторона соответствует горному поясному времени, другая - центральному поясному времени!

В Мобридже можно проехаться по очаровательному центру города, где поблизости есть вакансии местных предприятий. Не торопитесь, наслаждайтесь размеренным ритмом и окунитесь в окружающую природу, проезжая по этому тихому прибрежному городку.

Виннер

Город Виннер, расположенный недалеко от границы штата Небраска, славится сельским хозяйством и гордостью маленького городка. Так как же этот город получил своё название? В 1909 году он стал «победителем» в гонке за право прокладки железной дороги, когда Чикагская и Северо-Западная железная дорога начали движение на запад из Далласа, Южная Дакота.

В центре города вы также увидите красочную фреску, достоверно воссозданную в игре талантливой командой. Она отражает культурное наследие региона, добавляя особый местный колорит. Обязательно обратите на неё внимание!

Буффало

На северо-западе вы откроете для себя Буффало, один из самых маленьких городов Южной Дакоты. Его уединённое расположение создаёт подлинное ощущение пограничного пейзажа с тихими дорогами, окружающими равнинами и неспешным ритмом жизни жителей.

Путешествуя по Южной Дакоте, обязательно обратите внимание на парк Сентенниал, известный своими статуями животных, символизирующими богатое наследие дикой природы региона. Кстати, в Южной Дакоте есть два города, названных в честь животных: Буффало и Бизон - и оба они представлены в этом предстоящем дополнении.

Нравится то, что вы видите? Это лишь малая часть из множества городов и поселений, которые вы сможете открыть для себя во время своих будущих путешествий по Южной Дакоте. Обязательно добавьте Южную Дакоту в свой список желаний Steam.