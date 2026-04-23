Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - города

Разработчики продолжают путешествие по Южной Дакоте, представляя еще больше городов, которые появятся в этом DLC для American Truck Simulator. Каждый из них обладает своей уникальной историей и очарованием, которые были запечатлены и воссозданы талантливыми командами.

Абердин

Расположенный на северо-востоке Южной Дакоты, Абердин является важным центром сельского хозяйства и промышленности, а также ключевым транспортным узлом для водителей, направляющихся в Северную Дакоту. Известный как «город-хаб», он играет жизненно важную роль в соединении окружающих сельских общин.

В игре водители найдут множество предприятий для исследования, включая крупную ферму, большую свалку сельскохозяйственной техники и предприятие по переработке сои, что отражает постоянный поток сельскохозяйственных грузов, характерный для грузоперевозок в этой части штата. В городе также есть несколько примечательных зданий и достопримечательностей, таких как гостиница «Белый дом», церковь «Олдерсгейт» и офисы округа Браун. Здесь вам предстоит многое исследовать во время ваших путешествий. И не забудьте заглянуть на местную автостоянку для грузовиков, прежде чем продолжить свой путь!

Уотертаун

Окруженный сельскохозяйственными угодьями и являющийся домом для множества промышленных предприятий, Уотертаун предлагает уникальное сочетание сельского очарования и экономической активности. Город расположен недалеко от знаменитого ледникового озера Пеликан, популярного места для активного отдыха на природе, сформированного тающими ледниками более 20 000 лет назад.

Уотертаун также известен как родина одного из самых известных американских художников, специализирующихся на изображении дикой природы и сельской ностальгии, Терри Редлина, в честь которого назван художественный центр, включенный в реконструкцию. Водители также смогут осуществлять доставку грузов на различные предприятия в Уотертауне, включая завод по производству этанола, предприятие по производству прицепов и склады жилых комплексов.

Проезжая по Уотертауну, вы можете заметить уникальную планировку города, отражающую его раннее происхождение. Диагональные улицы образуют первоначальный центр города, которые были ориентированы вдоль железной дороги, когда-то проходившей через него, что облегчало транспортировку товаров. По мере роста города за пределы его первоначальных границ, развитие постепенно сместилось к более традиционной прямой сетке улиц, создав характерное сочетание планировок, которое вы можете видеть сегодня.

Брукингс

Брукингс, где расположен Университет штата Южная Дакота - это оживленный город, в котором есть много чего интересного. Одна из его самых узнаваемых достопримечательностей - колокольня Кафлина, 165-футовая колокольня, завершенная в 1929 году, которая гордо возвышается на территории университетского кампуса. Позже, в 1987 году, она была внесена в Национальный реестр исторических мест.

В другой части города находится Мемориальный парк ветеранов, мемориал, посвященный всем ветеранам разных войн: прошлым, настоящим и будущим. В его дизайне в центре расположен символ звезды, представляющий пять родов войск.

Водители, проезжающие через Брукингс, также увидят Пионер-парк, популярное местное место, где в течение года проводятся общественные мероприятия. Ищете работу? Брукингс предлагает широкий спектр возможностей трудоустройства, включая специализированный склад сельскохозяйственной техники и мебельное производство, а также несколько других отраслей, поддерживающих местную экономику.

Янктон

Расположенный вдоль реки Миссури, Янктон - город, тесно связанный с водой, за что часто получает прозвище «Речной город». Одна из его самых знаковых достопримечательностей - Меридиан-мост, построенный в 1924 году. Эта историческая двухъярусная конструкция с вертикальным подъемом стала первым постоянным переходом через реку Миссури в районе Янктона и сыграла жизненно важную роль в соединении региона, включая ранние грузовые маршруты, перевозившие товары через границы штатов.

Первоначально построенный для движения транспорта между Южной Дакотой и Небраской, мост оставался в эксплуатации более 80 лет, прежде чем был заменен в 2008 году. Сегодня он сохранен как пешеходный и велосипедный переход, позволяющий посетителям увидеть это впечатляющее инженерное сооружение вблизи. Он по-прежнему является одной из главных достопримечательностей Янктона, отражая как историю города, так и его тесную связь с рекой.

В самом Янктоне водители также могут проехать мимо Мемориала ветеранов и местной церкви. Многих посетителей привлекает расположенное неподалеку озеро Льюиса и Кларка, одна из самых популярных зон отдыха в системе государственных парков Южной Дакоты. Здесь водители смогут доставить грузы на местный склад, наслаждаясь при этом видами и звуками города.

Митчелл

Расположенный вдоль межштатной автомагистрали 90 между Су-Фолс и Пьером, Митчелл наиболее известен одной из уникальных достопримечательностей Южной Дакоты - знаменитым Кукурузным дворцом! Украшенный замысловатыми фресками, полностью выполненными из кукурузы и других злаков, он привлекает посетителей со всей страны и является настоящей местной иконой.

Помимо этой достопримечательности, в Митчелле расположено множество предприятий, куда и откуда водители могут доставлять грузы, включая зерновой элеватор, сельскохозяйственный склад, завод по производству прицепов и фабрику строительных материалов. Неподалеку также находится месторождение нефти и природного газа, а также просторная автостоянка для грузовиков, хорошо знакомая водителям-дальнобойщикам, движущимся по трассе I-90.

Разработчики постарались максимально детально проработать эти небольшие города в рамках масштаба ATS. Найти правильный баланс всегда непросто, но им отлично удалось оживить эти города Южной Дакоты.