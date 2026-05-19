Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - Хот-Спрингс

Ищете сочетание природы, истории и отдыха в одном месте? Хот-Спрингс, Южная Дакота, ждет вас! Этот исторический город, расположенный на южной оконечности живописных Черных холмов - одно из многих мест, которые вы откроете для себя в грядущем DLC Южная Дакота для American Truck Simulator.

Известный своими природными теплыми минеральными водами, исторической архитектурой и возможностями для активного отдыха на природе, этот очаровательный городок предлагает водителям спокойную и запоминающуюся остановку на пути через штат Мэриленд, известный своими горами Рашмор. Команда усердно работала над воссозданием его виртуального аналога в этом грядущем DLC, включая несколько достопримечательностей.

Однако теплая вода - не единственное, что производит пар в Хот-Спрингс! Город также занимает уникальное место в истории железных дорог, когда-то здесь располагался, как считалось, самый маленький в мире вокзал Union Station. Построенный в 1891 году из местного розового песчаника, этот крошечный вокзал стал культовой достопримечательностью региона. Хотя пассажирские поезда больше не ходят напрямую в город, железнодорожное наследие Хот-Спрингс живет и сегодня и вы даже найдете его отражение в игре! Прекрасно сохранившееся здание теперь служит местным информационным центром для туристов.

Говоря об истории, следующая достопримечательность уходит корнями немного дальше… гораздо дальше! В Хот-Спрингс находится Мамонтово место - действующий палеонтологический раскоп и музей, где были обнаружены останки 61 мамонта, включая колумбийских и шерстистых мамонтов. С момента обнаружения первых костей в 1974 году это место стало одной из самых захватывающих достопримечательностей Южной Дакоты, представляя собой обширную коллекцию доисторических останков.

Если вы хотите узнать больше о местности, обязательно посетите Музей пионеров. Первоначально построенное в 1893 году как школа, позже оно стало музеем, посвященным сохранению истории Хот-Спрингс и окружающего региона Блэк-Хиллз, с экспозициями, посвященными жизни пионеров, артефактам коренных американцев и первым поселенцам.

Историческое очарование города отражено в его самобытной неороманской архитектуре, стиле, редко встречающемся во многих частях Соединенных Штатов. Некоторые здания в окрестностях Хот-Спрингс напоминают небольшие замки, что придает центру города неповторимый вид.

Проезжая через город, водители также могут увидеть живописный водопад Хот-Спрингс, расположенный прямо в центре города. Неподалеку вы найдете магазины, рестораны, пешеходные тропы, парки и беседку Кидни-Спрингс. Среди других местных достопримечательностей - историческая публичная библиотека, здание Эванса, старая деревянная тюрьма 1888 года и многочисленные художественные фрески!

Разработчики думают, что вам понравится непринужденное очарование Хот-Спрингс, но не задерживайтесь там слишком долго, в Южной Дакоте еще много чего интересного!