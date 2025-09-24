Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - луга и леса

Южная Дакота - прекрасный штат с разнообразными ландшафтами и богатым животным миром. Давайте взглянем на некоторые природные локации, которые дизайнеры карт сейчас воссоздают для этого находящегося в разработке дополнения для American Truck Simulator.

Штат Маунт-Рашмор расположен в северо-центральном регионе США. Как видно на скриншотах с этих мест, ландшафт Южной Дакоты дарит поистине уникальные впечатления от вождения: от обширных открытых равнин с далеко простирающимися видами на сельскую местность до холмов, пышных зелёных лесов, плодородных полей и впечатляющих скальных образований вдоль дорог.

В западной части штата вы найдете регион, полный густых лесов и характерных куполообразных гор, известный как Черные Холмы. Через этот прекрасный национальный парк вьется несколько живописных маршрутов, включая шоссе US 85, US 385, US 18 и SD-44, которые проходят через такие прекрасные города, как Стерджис и Хот-Спрингс.

Двигаясь дальше на восток, вы можете выехать на межштатную автомагистраль I-90, которая проходит с востока на запад через весь штат и проходит рядом с потрясающим национальным парком Бэдлендс - так же, как и SD-44.

Далее вы пересечёте реку Миссури, протекающую через центр Южной Дакоты и разделяющую штат на две части. На восточной стороне простираются прерийные равнины – ландшафт с широкими холмами, плоскими речными долинами и обширными полями подсолнечников. Вы сможете увидеть эти прекрасные места, особенно проезжая по таким дорогам, как SD-34, SD-50, I-90 и US 18, каждая из которых демонстрирует первозданную природную красоту этого региона.

Если вам не терпится исследовать природную красоту этого штата, обязательно добавьте дополнение Южная Дакота в свой список желаний Steam!