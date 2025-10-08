Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - поселения

В штате Маунт-Рашмор вы увидите поистине удивительные поселения.

Бель-Фурш



Этот город с населением всего около 5000 человек расположен на западной границе штата, недалеко от Монтаны и Вайоминга и недалеко от Северной Дакоты, что делает его региональным торговым центром для жителей этих соседних штатов. Он по праву считается центром страны, поскольку после принятия Гавайев в Союз в 1959 году его территория, присоединенная к континентальной части США, сместила географический центр примерно на 20 миль к северу от Бель-Фурша.

Фейт



Этот город расположен на северо-западе Южной Дакоты, прямо на границе резервации реки Шайенн. Дальнобойщики, проезжающие через это сельское поселение, смогут заметить местную церковь, музей окаменелостей или металлическую статую динозавра - все эти места в настоящее время воссоздаются в качестве достопримечательностей дизайнерами объектов и карт.

Гурон



Гурон расположен в восточно-центральной части Южной Дакоты, в регионе ледниковых озер и прерий, вдоль живописной реки Джеймс, в районе с богатой природной историей. Путешественники, проезжающие через город, также увидят его знаменитую достопримечательность - самую большую в мире статую фазана.

Интериор



С населением менее 70 человек, Интериор, возможно, один из самых маленьких городков Южной Дакоты, но его не стоит упускать из виду. Основанный в 1880-х годах, он является старейшим поселением в Бэдлендсе и служит воротами к бескрайней, суровой красоте национального парка Бэдлендс.

Мёрдо



Расположенный недалеко от трассы I-90, к востоку от города Мёрдо, город воплощает дух Дикого Запада благодаря мероприятиям, посвящённым ковбоям и историческим достопримечательностям. В городе также находится замечательный музей, в котором представлено более 200 классических автомобилей. Разработчики отдали дань уважения этому наследию, создав собственную копию одной из достопримечательностей города: характерного зелёного винтажного автомобиля.

Тимбер-Лейк



Тимбер-Лейк расположен вдоль живописной дороги «Native American Scenic Byway» - маршрута, открывающего потрясающие виды на реку Миссури и дикие, суровые ландшафты региона. Он также расположен на берегу прекрасного озера Тимбер, так что будьте внимательны к живописным окрестностям, путешествуя по этим местам!

Уайт-Ривер



Уайт-Ривер - небольшой городок с населением чуть более 500 человек, расположенный к югу от Мёрдо вдоль трассы 83. Названный в честь протекающей поблизости реки Литл-Уайт-Ривер, городок - идеальное место для активного отдыха, предлагая отличные возможности для рыбалки и охоты, а также богатую ковбойскую культуру, которая находит отражение в местных традициях и мероприятиях.

Валентайн



Хотя Валентайн уже присутствует в дополнении Небраска, его расположение недалеко от северной границы делает его естественным объектом для расширения. С дополнением Южная Дакота разработчики расширяют город дальше на север, включая несколько примечательных достопримечательностей. Такой подход - расширение приграничных городов при выпуске нового дополнения с картой - является распространённой практикой, помогающей создать более плавный и захватывающий игровой процесс.