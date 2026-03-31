Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - поселения

Путешествуя по штату Гора Рашмор, вы встретите множество самобытных и запоминающихся поселений. Разработчики показали некоторые города, которые дизайнеры карт создали для предстоящего дополнения Южная Дакота для American Truck Simulator.

Редфилд

Редфилд часто называют фазаньей столицей мира. Это прозвище связано с богатыми охотничьими традициями региона и процветающей популяцией диких животных. Проезжая по городу, вы можете заметить едва уловимые отсылки к этому наследию, а также его классическую планировку Среднего Запада и гостеприимную атмосферу небольшого городка.

Мартин

Являясь важным центром для близлежащих населенных пунктов, Мартин позволяет заглянуть в повседневную жизнь на равнинах. Возможно, он и скромен по размерам, но его роль в регионе значительна. Разработчики сосредоточились на том, чтобы запечатлеть эту аутентичность, от местных предприятий до открытых ландшафтов, простирающихся далеко за пределы самого города.

Мишн

Мишн - важный населенный пункт в индейской резервации Роузбад. Город сочетает в себе культурное значение и очарование сельской местности. Проезжая мимо, обращайте внимание на детали, отражающие его самобытность и окружающие холмистые равнины.

Селби

Небольшой, но дружелюбный городок с населением чуть более 640 человек, Селби расположен среди плодородных сельскохозяйственных угодий и служит тихой остановкой для путешественников, проезжающих через этот регион. Его расположение вдоль оживленной автомагистрали делает его естественной остановкой на вашем пути. В игре вы ощутите его спокойную атмосферу, окруженную сельскохозяйственными пейзажами.

Стерджис

Стерджис, известный по всей стране, прежде всего славится своим легендарным мотоциклетным ралли, которое ежегодно привлекает огромные толпы. Однако, помимо рева моторов, город обладает своим собственным повседневным очарованием. Водители могут насладиться сочетанием лесистых окрестностей и извилистых дорог, что делает этот район особенно запоминающимся. Приближаясь к городу, обязательно обратите внимание на культовую вывеску Стерджис на холме Слай-Хилл!

Уолл

Расположенный недалеко от межштатной автомагистрали I-90, Уолл - обязательное место для посещения для всех, кто путешествует по западной части Южной Дакоты. Он широко известен своей культовой придорожной достопримечательностью, которая десятилетиями привлекает посетителей своим классическим американским шармом. Путешествуя по I-90, вы также заметите ряд рекламных щитов, призывающих вас остановиться в городе - это фирменная часть впечатлений, которую разработчики воссоздали для игроков.

Конечно, в Южной Дакоте гораздо больше городов и населенных пунктов, но разработчики тщательно отбирают и адаптируют локации под масштаб 1:20 American Truck Simulator. Такой подход позволяет создать карту, которая одновременно насыщена событиями и реалистична, сохраняя при этом увлекательные и динамичные поездки для игроков за рулем.