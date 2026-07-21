Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - Рапид-Сити

Сегодня мы отправимся в предварительное путешествие по прекрасному Рапид-Сити, одному из городов, которые вы увидите, путешествуя по грядущему дополнению к игре American Truck Simulator, посвященному Южной Дакоте!

Рапид-Сити расположен в живописной местности, окруженной одними из самых популярных природных достопримечательностей Южной Дакоты. Двигаясь на запад, вы попадаете в Национальный лес Блэк-Хиллз и к культовой горе Рашмор - именно поэтому Рапид-Сити также называют «воротами в Блэк-Хиллз». Путешествие на восток по межштатной автомагистрали I-90 ведет к суровым ландшафтам Национального парка Бэдлендс.

Помимо окрестностей, Рапид-Сити обладает богатым наследием, отмечая в этом году свое 150-летие. Из небольшого поселения он превратился в процветающий региональный центр, сохранив при этом свой уникальный характер. Сегодня туризм является одним из краеугольных камней местной экономики, привлекая посетителей не только красотой региона, но и историческими улицами, самобытными зданиями и местными достопримечательностями.

Дизайнеры объектов и карт воссоздали множество зданий и сооружений, чтобы оживить Рапид-Сити. Среди них - два отеля, один из которых расположен в самом центре города, известного своим внешним видом и историей, восходящей к 1920-м годам. Проехав дальше, вы также найдете еще одно историческое здание, которое когда-то служило пожарной станцией, а теперь превращено в местную винодельню.

Некоторые достопримечательности видны издалека, но при этом мгновенно узнаваемы, например, большие белые буквы «SMD», вывешенные на склоне холма над городом. Созданные студентами в знак уважения к школе и сообществу South Dakota Mines, они стали одним из символов Рапид-Сити. Еще одна, менее значительная достопримечательность, которую вы можете заметить - это вход в Мемориальный парк, расположенный в центре города вдоль ручья Рапид-Крик.

По мере исследования Рапид-Сити вы также обнаружите множество других достопримечательностей, от крупных, таких как ратуша и административные здания, до более мелких, например, придорожная мельница, статуя в центре города и другие. Каждый из этих элементов был воссоздан, чтобы помочь передать атмосферу и самобытность этого места.

Если вы приехали не только для осмотра достопримечательностей, но и для работы, вы найдете множество складов на выбор. Среди них цементный завод, газо- и химический распределительный центр, лесопилка, склад, магазин товаров для дома, предприятие по утилизации отходов и даже специально построенный зерновой элеватор - все готово для загрузки вашего прицепа.



Не забудьте добавить DLC Южная Дакота в свой список желаний Steam!