Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - тракстопы

Добро пожаловать в Южную Дакоту, дальнобойщики! Сегодня разработчики представили предварительный обзор различных тракстопов, готовых приветствовать вас и ваш грузовик в этом грядущем дополнении к карте American Truck Simulator.

Нет ничего лучше, чем отдохнуть после долгого дня (или ночи) за рулем вашего 18-колесного грузовика. А когда вы едете по такому красивому штату, как Южная Дакота, такие перерывы становятся еще приятнее, ведь за каждым поворотом вас ждут живописные виды. Просто помните, что закон требует от вас регулярно делать перерывы для отдыха и эти стоянки для грузовиков предлагают идеальные места, чтобы расслабиться, восстановить силы и обеспечить свою безопасность на дороге.

Некоторые из этих придорожных кафе для грузовиков встретятся вам практически сразу после въезда в Южную Дакоту, если вы используете ранее выпущенное расширение карты. Если вы едете из Су-Сити, штат Айова, по трассе I-29, вы найдете уютное место для отдыха перед тем, как продолжить движение на север. В качестве альтернативы, если вы въезжаете в штат, известный как Штат горы Рашмор, из Небраски, вас ждет еще одно удобное место для отдыха сразу за рекой Миссури в городе Янктон.

А следующее место - это автозаправочная станция Alzada, расположенная на дороге, ведущей из Монтаны в Южную Дакоту.

Другие придорожные кафе для грузовиков разбросаны по всему штату по обе стороны реки Миссури, которая делит Южную Дакоту пополам. Они различаются по размеру и атмосфере: от небольших уютных кафе на проселочных дорогах до крупных, полноценных заправок, расположенных недалеко от оживленных городов. Узнаете ли вы некоторые из них, ведь они основаны на реальных местах и ​​тщательно воссозданы, чтобы максимально походить на свои реальные прототипы!

На этом всё на сегодня! Если вы с нетерпением ждёте возможности исследовать этот штат, обязательно добавьте дополнение South Dakota в свой список желаний в Steam!