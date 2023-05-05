Новые скриншоты из грядущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - промышленность и бренды ©

Ранее уже появлялись некоторые подробности об отраслях, которые будут представлены в будущем DLC Оклахома для American Truck Simulator. С тех пор разработчики выполнили немалый объем работы над складами и разместили их в мире.

От шинных заводов до речных портов - команды картоделов уделяли особое внимание при создании отраслей промышленности в рамках экономики American Truck Simulator. Это включает в себя и дизайн логотипов для новых и существующих складов, которые должны были создать художники. Сегодня вы сможете увидеть сочетание обоих, с небольшим закулисным взглядом на будущие отрасли Оклахомы.

В Оклахоме будет представлен ряд различных отраслей, уникальных для штата. Сюда входят речной порт, автобусный завод, завод строительной техники, газохимическая сеть, шинный завод, мебельный магазин и общественные работы. С этими отраслями также появятся некоторые новые уникальные грузы, о которых разработчики расскажут позже.

Почти так же важен, как и груз, имидж компании. Художники усердно работали над обновлением и созданием новых брендов в мире American Truck Simulator, и Оклахома не исключение. В своих путешествиях вы сможете обнаружить множество новых логотипов и брендов, каждый из которых многократно изменялся и совершенствовался, чтобы создать дизайн, узнаваемый в отрасли, которую они представляют, что является непростой задачей.