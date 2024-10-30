Новые скриншоты из обновленного DLC Калифорния для American Truck Simulator - города Лос-Анджелес и Сан-Диего

Еще два города получат совершенно новый облик в предстоящем обновлении 1.53 для American Truck Simulator. Проект California Rework не прекращается, поэтому давайте посмотрим, как наши дизайнеры карт и команды по активам переделали Лос-Анджелес и Сан-Диего!

Сан-Диего

«Лучший город Америки» был восстановлен с нуля. Нам удалось использовать лучшие области из оригинальной версии, а также добавить новые локации, которые были очень востребованы нашим сообществом.

Дальнобойщики могут с нетерпением ждать возможности проехать через Сан-Диего по I-5, почти дойдя до мексиканской границы, или полюбоваться видом на стадион Snapdragon, проезжая по I-8. CA-905 доставит вас прямо к границе, пройдя через обширный складской район. А чтобы взглянуть на город по-новому, теперь вы сможете пересечь знаменитый мост Коронадо, откуда открывается потрясающий вид на Сан-Диего под совершенно новым углом.

Лос-Анджелес

Как и Сан-Диего, Город Ангелов был полностью обновлен. Некоторые места из первоначального Лос-Анджелеса сохранились (хотя также были перестроены), например Санта-Моника, начало I-10 и главный перекресток маршрутов I-10, I-5 и US-101.

Кроме того, мы добавили некоторые знаковые районы Лос-Анджелеса, такие как аэропорт Лос-Анджелеса, реку Лос-Анджелес, порт Лонг-Бич и одну из самых оживленных дорог США, I-405, а также множество других мест. Благодаря великолепной работе наших создателей ресурсов и дизайнеров карт дальнобойщики откроют для себя множество достопримечательностей и складов в переработанном городе Лос-Анджелес.

Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете выхода следующего этапа проекта переделка Калифорнии, и посетите обновленные города Сан-Диего и Лос-Анджелес. Увидимся на дороге!