Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Фресно и Гурон

Сегодня разработчики поделились новыми скриншотами городов Фресно и Гурон из проекта по переработке Калифорнии для American Truck Simulator.
Фресно
Расположенный в самом сердце Центральной долины Калифорнии, Фресно является домом для уникального сочетания городской активности и сельскохозяйственного очарования. Этот город, известный как «мировая столица изюма», может похвастаться титулом «самой продуктивной сельскохозяйственной земли». Возможно, вы даже несколько раз доставляли груз в этот город в American Truck Simulator. Давайте взглянем на некоторые изменения, которые были внесены в процессе переработки.
Как и многие другие города, Фресно был полностью переработан с нуля. Это означает, что городская и дорожная сеть была удалена и команда перестроила ее с нуля. Это позволяет воспользоваться методами и инструментами, которых у разработчиков раньше не было и по-настоящему использовать пространство для создания более реалистичного макета и представления региона.
Основные дорожные сети, такие как CA-99, которая проходит через город вместе со многими другими маршрутами во Френсо и его окрестностях, были переработаны. Команда также переработала отрасли промышленности в этом районе и вы сможете найти новые склады для доставки.
Гурон
Окруженный обширными сельскохозяйственными угодьями, Гурон обеспечивает спокойный отдых от шума и суеты городской жизни. Гурон, известный своими красочными фресками, рассказывающими историю общины и ее богатое культурное наследие, дает возможность заглянуть в самое сердце сельского очарования Золотого штата.
Как и Фресно, Гурон был построен с нуля, включая его дорожную сеть и местную промышленность. Рядом с трассой I-5 вы найдете новый тракстоп под брендом «Vortex».
Как и многие другие небольшие города, Гурон является домом для различных сельскохозяйственных предприятий. В окрестностях фермы выращивают соевые бобы, кукурузу и домашний скот. Это также новый центр производства нишевых культур для специализированных рынков, а также быстрорастущий кластер виноделен.
Будьте уверены, команда усердно работает над этим проектом и разработчики с нетерпением ждут возможности поделиться новыми обзорами предстоящего этапа California Rework.