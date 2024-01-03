Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Миндаль и фермерство

В самом сердце сельскохозяйственного центра Калифорнии проходит третья фаза калифорнийского проекта по переделке American Truck Simulator, целью которого является преобразование виртуального ландшафта вокруг Модесто, Стоктона, Фресно и Гурона. По мере того как мы будем погружаться в сельскохозяйственную жизнь региона, приготовьтесь к восхитительному дополнению - миндальным и виноградным фермам, которые обещают прикоснуться к богатым фермерским традициям Калифорнии.
В основе этого фермерского предприятия лежит недавно введенная в эксплуатацию миндальная ферма депо, демонстрирующая распространенность миндаля в этом плодородном регионе. Когда вы будете перемещаться по оживленным полям, воздух наполнится виртуальным ароматом цветущего миндаля, создавая захватывающий опыт, отражающий реальную суть калифорнийского фермерства.
Петляя по этой живописной местности, игроки столкнутся с обширной сетью проселочных дорог, каждая из которых ведет к обширным фермам, украшенным миндальными садами, виноградной лозой и множеством других культур. Ландшафт будет представлять собой разноцветный гобелен, демонстрирующий разнообразие процветающего сельского хозяйства Калифорнии.
В дополнение к аутентичности, в обновлении представлена фабрика по переработке винограда. Это знаменует собой важную веху в нашем стремлении передать суть фермерской экономики Калифорнии.
Как только мы запустим эти захватывающие функции, мы пригласим игроков отправиться в путешествие по центру сельского хозяйства, где красота природы сочетается с острыми ощущениями от открытой дороги. Приготовьтесь погрузиться в очарование миндальных рощ, виноградных лоз и динамичного мира фермерства, который определяет 3-ю фазу переделки Калифорнии.