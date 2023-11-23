Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Модесто

По мере того, как разработчики все глубже погружаются в проект California Rework для American Truck Simulator, будьте готовы увеличить обороты своих двигателей и отправиться в недавно добавленный город Модесто!

Исследуйте очарование Модесто, доставляя грузы на два новых склада, которые скоро будут открыты. Следите за обновлением! Эти места не только делают игру более захватывающей, но и демонстрируют фермерский образ жизни, который является важной частью Модесто. Это также способ показать, как от этого зависит местная экономика: каждая поездка по Модесто позволит вам почувствовать, что вы действительно находитесь там.

Совершите живописную поездку через арку Модесто, ведущую прямо в шумный центр города, где оживает городская атмосфера. Не пропустите захватывающий вид, украшенный такими достопримечательностями, как знаменитый Центр искусств Галло. И вот спрятанная жемчужина: в Модесто есть секретная дорога, которая ждет своего открытия. Будьте готовы к приключениям!

Итак, приготовьтесь к поездке, пристегните виртуальный ремень безопасности и исследуйте фермы и городскую жизнь Модесто. Возможно, сверните на секретную дорогу. С появлением в игре город сможет предложить гораздо больше!

И помните, что все, что вы видите на скриншотах, все еще находятся в стадии разработки и может измениться к релизу.