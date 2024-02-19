Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Национальный парк Йосемити

Американский штат Калифорния имеет долгую историю, когда дело доходит до природоохранных усилий по сохранению своего природного наследия, настолько, что он может похвастаться наличием девяти национальных парков, больше, чем в любом другом штате! В сегодняшнем блоге мы сосредоточимся на одном из таких национальных парков, который у вас будет возможность посетить в рамках нашего калифорнийского проекта по переделке American Truck Simulator.

Расположенный в скалистых горах Сьерра-Невада в Калифорнии, национальный парк Йосемити отличается внушающими благоговейный трепет гранитными вершинами, величественными водопадами и нетронутой дикой природой. Хотя обычно грузовикам не разрешается проезжать по этому району, мы не могли обойтись без переделки этого участка с нуля, чтобы привести его в соответствие с нашими текущими стандартами качества.

Одна из отличительных особенностей, которую вы обязательно заметите, - это новые модели гранитных скал, которые в основном встречаются здесь. Эти новые модели и активы в совокупности преобразуют национальный парк Йосемити, не так ли?

Вы сможете проехать по CA-120 от Модесто до Ли-Вининга, откуда водителям открываются захватывающие дух виды на природную красоту национального парка Йосемити. Мы настоятельно рекомендуем остановиться на некоторых смотровых площадках, которые вы найдете в этом районе, включая Олмстед-Пойнт, Лейк-Виста-Пойнт или зону дневного посещения бассейна Радуга.

Хотите посетить национальный парк Йосемити? Ранее этого района не было на вашей GPS-карте. Со свежей доработкой приходит запрошенное изменение; мы рады сообщить, что благодаря 3-му этапу Калифорнийской доработки вы теперь сможете найти этот национальный парк (как и другие) на карте вашего пользовательского интерфейса!

Если вы путешествуете из Модесто, водители могут въехать в национальный парк Йосемити через въезд в Биг-Оук-Флэт, где есть информационная станция. Если вы хотите посетить Йосемити со стороны Ли Вайнинга, вы можете въехать на перевал Тиога, высокогорную точку въезда в Йосемити!

Возможно, вы уже знакомы с этим районом, но мы с нетерпением ждем, когда вы заново откроете для себя национальный парк Йосемити, а также другие районы Калифорнии на третьем этапе нашей работы в будущем. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми новостями о ходе работ здесь, в нашем блоге. А до тех пор продолжай гонять на грузовиках.