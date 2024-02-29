Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Окленд и Сан-Хосе

У нас есть еще одно обновление, касающееся третьей фазы Калифорнийского проекта по переделке, для вас, наше #Лучшеесообщество! На этот раз мы дадим вам представление о переделанных городах Окленд и Сан-Хосе в районе залива.

Сан-Хосе преподнес нам восхитительный вызов своими разнообразными районами и оживленными микрорайонами. До сих пор у нас не было этого города в списке, но мы не могли оставить его без внимания. Проезжая по городу, вы можете увидеть оживленные аэропорты и процветающие коммерческие зоны, оживленные промышленные секторы и уютные жилые районы; город пульсирует в ритме американской жизни.

В основе нашего представления лежат динамичные перекрестки US-101 и I-880, где по-настоящему сияет дух города. Мы не могли удержаться от того, чтобы не включить в список два выдающихся аэропорта, каждый со своим уникальным колоритом, в том числе музей авиации, который привносит нотку истории. Еще одним выдающимся объектом в Сан-Хосе является крупный автомобильный завод Evolution, расположенный на окраине города.

Порт Окленда - это то, чем этот город важен в реальном мире, и он станет главной достопримечательностью для дальнобойщиков в нашей игре. Здесь есть несколько складов и множество новых объектов, а также потрясающие виды на горизонт Сан-Франциско с одной стороны и центр Окленда - с другой.

Центр города, полный высоких небоскребов, соединен с портом серией извилистых подземных переходов под железной дорогой и шоссе. Такое соединение и многоуровневая организация движения открывают уникальные виды и придают характер району.

Дальнобойщики смогут проехать через Окленд по межштатной автомагистрали I-880, которая проходит недалеко от центра города и отделяет его от гавани. Затем эта межштатная автомагистраль направляется на север к огромной развязке автострад - так называемому лабиринту Макартура. Оттуда всего за несколько минут можно доехать до платных ворот и моста Бэй-Бридж, который соединяет Окленд с Островом сокровищ и, конечно же, с Сан-Франциско.

Мы надеемся, что вы в восторге от выхода третьей фазы калифорнийского проекта по переделке и от возможности посетить переосмысленные города Окленд и Сан-Хосе. Следите за обновлениями!