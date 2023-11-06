Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - трасса US-50

По заверению разработчиков из SCS Software шоссе US-50, соединяющее Сакраменто и Карсон-Сити, будет включено в третий этап переделки в Калифорнии! Это главное шоссе с востока на запад станет одним из новых маршрутов, по которым вы сможете путешествовать.

Многие из вас, возможно, знакомы с этой исторической и важной автомагистралью. Простираясь от побережья до побережья и пересекая среднюю часть Америки, US-50 по праву заслужил свой легендарный статус. Естественно, разработчики не могли обойтись без добавления этой знаменитой трассы на данном этапе переделки.

Поскольку большая часть переделок карты состоит из удаления старых районов и восстановления дорожной сети, городов и т. д. с нуля, разработчики смогли создавать и включать дополнительные детали и маршруты, которые раньше были недоступны из-за ограничений. Как и во всех предыдущих этапах переработки, также повышено качество областей, чтобы оно соответствовало качеству недавно выпущенных дополнений DLC.

US-50 в Калифорнии будет проходить через множество различных мест, таких как поселения Плейсервиль и Тахо-Вэлли. Водители также могут рассчитывать на то, что эти участки шоссе будут очень живописными: участки пролегают через горы и холмы.

На этом маршруте дальнобойщики также будут подвергаться проверкам на одном из сельскохозяйственных контрольно-пропускных пунктов штата. Эти специальные станции являются первой линией защиты в борьбе с вредителями. Все водители, ввозящие товары в штат, должны будут пройти специальные проверки на контрольно-пропускном пункте, где транспортные средства проверяются на наличие товаров, которые могут быть заражены инвазивными видами, а также на наличие правильной документации на их груз.

Третья фаза California Rework - это текущий проект, который станет бесплатным обновлением для всех владельцев American Truck Simulator.