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American Truck Simulator 02.02.2016
8.6 2 066 оценок

Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - трасса US-50

Genotip71
Новости

По заверению разработчиков из SCS Software шоссе US-50, соединяющее Сакраменто и Карсон-Сити, будет включено в третий этап переделки в Калифорнии! Это главное шоссе с востока на запад станет одним из новых маршрутов, по которым вы сможете путешествовать.

Многие из вас, возможно, знакомы с этой исторической и важной автомагистралью. Простираясь от побережья до побережья и пересекая среднюю часть Америки, US-50 по праву заслужил свой легендарный статус. Естественно, разработчики не могли обойтись без добавления этой знаменитой трассы на данном этапе переделки.

Поскольку большая часть переделок карты состоит из удаления старых районов и восстановления дорожной сети, городов и т. д. с нуля, разработчики смогли создавать и включать дополнительные детали и маршруты, которые раньше были недоступны из-за ограничений. Как и во всех предыдущих этапах переработки, также повышено качество областей, чтобы оно соответствовало качеству недавно выпущенных дополнений DLC.

US-50 в Калифорнии будет проходить через множество различных мест, таких как поселения Плейсервиль и Тахо-Вэлли. Водители также могут рассчитывать на то, что эти участки шоссе будут очень живописными: участки пролегают через горы и холмы.

На этом маршруте дальнобойщики также будут подвергаться проверкам на одном из сельскохозяйственных контрольно-пропускных пунктов штата. Эти специальные станции являются первой линией защиты в борьбе с вредителями. Все водители, ввозящие товары в штат, должны будут пройти специальные проверки на контрольно-пропускном пункте, где транспортные средства проверяются на наличие товаров, которые могут быть заражены инвазивными видами, а также на наличие правильной документации на их груз.

Третья фаза California Rework - это текущий проект, который станет бесплатным обновлением для всех владельцев American Truck Simulator.

14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Janekste

И снова работают над картами. И снова никаких нововведений в игровых механиках. Я разочарован. Да и вообще, на мой взгляд, как же всё-таки убого по геймплею и графону выглядит American Truck Simulator в сравнении с прекрасной новинкой Alaskan Road Truckers.

Разрабы из SCS Software, по сути, просто доят бабло новыми картами, и абсолютно ничем толковым не занимаются. Вот серьёзно. Нафига делать новые карты, когда у вас 10 лет спустя до сих пор экономика не работает? Нанимаешь несколько водителей, а потом просто спишь и считаешь деньги. Денег у тебя становится всё больше и больше и девать их некуда. Ну никакой экономической толковой модели развития бизнеса не завезли за 10 лет, ни в американ, ни в евро трак симулятор. Это печально.

Хотя казалось бы, крепкая экономическая система и проработанный менеджмент бизнеса грузоперевозок с самого начала напрашивается БЫТЬ в игре. Но SCS Software даже не пытаются что-либо улучшать в этом направлении. Новые карты клепают, бесконечные DLC скины прицепов добавляют, а игроки и рады платить за эти скинчики. Мда.

4
Алексей1478

1- не было конкуренции 2- щас что то начали делать и воозможно что то будеь

0
Understanding the Truth

Все фанаты давно разочаровались в играх scs

-3
Fenharell

Но аляска по графе еще хуже лол

3
SkyGame

На то это новинка что на современном движке выглядит лучше. А у SCS старый движок, да его чуть улучшают постоянно, но на деле на нём мало что можно кардинально улучшить в графике. Да и видимо решили в год по чайной ложки, пока игры и длс продаются.

0
Len4ik00N
Хотя казалось бы, крепкая экономическая система и проработанный менеджмент бизнеса грузоперевозок с самого начала напрашивается БЫТЬ в игре.

Конечно, можно понять тех игроков, которые хотят не только "медитировать" под радио за рулём очередного, легко приобретённого, грузовика, а ещё и "повозиться" с планированием, экономикой и т.п., но игра с самого начала была не про это и она не называется "Euro Truck Manager Simulator", поэтому претензия про крепкий и проработанный менеджмент немного неуместная или даже странная. Да, экономика примитивная и в саму игру заложен "лайфхак" для фарма денег, но его использовать никто не заставляет.

Но SCS Software даже не пытаются что-либо улучшать в этом направлении. Новые карты клепают, бесконечные DLC скины прицепов добавляют

Если они существенно улучшат текущую игру (если это вообще возможно сделать со старым движком), то усложнят себе создание новой части; если выпустить новую часть, то перестанет "доиться" старая, ещё и неизвестно, потянут ли они разработку и что получится по итогу, а так схема налажена, прибыль капает (при минимальных затратах)- зачем всё портить?

0
HomeWork

Вечные переделки старья 10 летней давности

3
QuadragenarianFawzi

До следующего побережья Мериленда по US-50 они доделают лет через десять, возможно :(

1
SkyGame

А потом по новой переделка.

2
ГерЗлаНия SkyGame

Они Калифорнию уже третий раз обновляют.

1
ГерЗлаНия

Они на столько делают качественно что полоски оставляют.

0
Understanding the Truth

Если бы полоски, помню при выходе ATS, колесо обозрения и nps выглядели как из картона, вырезанными детьми

1
ГерЗлаНия Understanding the Truth

Помню как человека бомбило. Когда делали Техас.

0