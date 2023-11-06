Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - трасса US-50

По заверению разработчиков из SCS Software шоссе US-50, соединяющее Сакраменто и Карсон-Сити, будет включено в третий этап переделки в Калифорнии! Это главное шоссе с востока на запад станет одним из новых маршрутов, по которым вы сможете путешествовать.
Многие из вас, возможно, знакомы с этой исторической и важной автомагистралью. Простираясь от побережья до побережья и пересекая среднюю часть Америки, US-50 по праву заслужил свой легендарный статус. Естественно, разработчики не могли обойтись без добавления этой знаменитой трассы на данном этапе переделки.
Поскольку большая часть переделок карты состоит из удаления старых районов и восстановления дорожной сети, городов и т. д. с нуля, разработчики смогли создавать и включать дополнительные детали и маршруты, которые раньше были недоступны из-за ограничений. Как и во всех предыдущих этапах переработки, также повышено качество областей, чтобы оно соответствовало качеству недавно выпущенных дополнений DLC.
US-50 в Калифорнии будет проходить через множество различных мест, таких как поселения Плейсервиль и Тахо-Вэлли. Водители также могут рассчитывать на то, что эти участки шоссе будут очень живописными: участки пролегают через горы и холмы.
На этом маршруте дальнобойщики также будут подвергаться проверкам на одном из сельскохозяйственных контрольно-пропускных пунктов штата. Эти специальные станции являются первой линией защиты в борьбе с вредителями. Все водители, ввозящие товары в штат, должны будут пройти специальные проверки на контрольно-пропускном пункте, где транспортные средства проверяются на наличие товаров, которые могут быть заражены инвазивными видами, а также на наличие правильной документации на их груз.
Третья фаза California Rework - это текущий проект, который станет бесплатным обновлением для всех владельцев American Truck Simulator.
И снова работают над картами. И снова никаких нововведений в игровых механиках. Я разочарован. Да и вообще, на мой взгляд, как же всё-таки убого по геймплею и графону выглядит American Truck Simulator в сравнении с прекрасной новинкой Alaskan Road Truckers.
Разрабы из SCS Software, по сути, просто доят бабло новыми картами, и абсолютно ничем толковым не занимаются. Вот серьёзно. Нафига делать новые карты, когда у вас 10 лет спустя до сих пор экономика не работает? Нанимаешь несколько водителей, а потом просто спишь и считаешь деньги. Денег у тебя становится всё больше и больше и девать их некуда. Ну никакой экономической толковой модели развития бизнеса не завезли за 10 лет, ни в американ, ни в евро трак симулятор. Это печально.
Хотя казалось бы, крепкая экономическая система и проработанный менеджмент бизнеса грузоперевозок с самого начала напрашивается БЫТЬ в игре. Но SCS Software даже не пытаются что-либо улучшать в этом направлении. Новые карты клепают, бесконечные DLC скины прицепов добавляют, а игроки и рады платить за эти скинчики. Мда.
1- не было конкуренции 2- щас что то начали делать и воозможно что то будеь
Все фанаты давно разочаровались в играх scs
Но аляска по графе еще хуже лол
На то это новинка что на современном движке выглядит лучше. А у SCS старый движок, да его чуть улучшают постоянно, но на деле на нём мало что можно кардинально улучшить в графике. Да и видимо решили в год по чайной ложки, пока игры и длс продаются.
Конечно, можно понять тех игроков, которые хотят не только "медитировать" под радио за рулём очередного, легко приобретённого, грузовика, а ещё и "повозиться" с планированием, экономикой и т.п., но игра с самого начала была не про это и она не называется "Euro Truck Manager Simulator", поэтому претензия про крепкий и проработанный менеджмент немного неуместная или даже странная. Да, экономика примитивная и в саму игру заложен "лайфхак" для фарма денег, но его использовать никто не заставляет.
Если они существенно улучшат текущую игру (если это вообще возможно сделать со старым движком), то усложнят себе создание новой части; если выпустить новую часть, то перестанет "доиться" старая, ещё и неизвестно, потянут ли они разработку и что получится по итогу, а так схема налажена, прибыль капает (при минимальных затратах)- зачем всё портить?
Вечные переделки старья 10 летней давности
До следующего побережья Мериленда по US-50 они доделают лет через десять, возможно :(
А потом по новой переделка.
Они Калифорнию уже третий раз обновляют.
Они на столько делают качественно что полоски оставляют.
Если бы полоски, помню при выходе ATS, колесо обозрения и nps выглядели как из картона, вырезанными детьми
Помню как человека бомбило. Когда делали Техас.