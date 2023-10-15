Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Золотой штат ©

Сегодня разработчики поделились обновленной информацией о третьей фазе переделки Калифорнии и о том, над чем команда работала в последнее время.

Сосредоточившись в основном на западной части штата, команда усердно работала над переработкой схемы существующих дорожных сетей, используя пространство, созданное в результате изменения масштаба после выпуска American Truck Simulator. Это означает, что разработчики смогли использовать большую часть карты для создания большего количества дорожных сетей, увеличения размеров городов, внедрения новых отраслей промышленности в этом районе и, в конечном итоге, доведения качества штата до уровня текущих стандартов качества DLC.

В последнее время команда сосредоточилась на переработке легендарного прибрежного живописного маршрута CA-1/US-1, одного из самых знаковых в штатах. В частности, работа велась между участком шоссе Сан-Франциско и Санта-Крус, который был переработан с использованием новых объектов и новой планировки, построенной с нуля с использованием нового масштаба, чтобы обеспечить больше деталей и точности.

Что делает CA-1 привлекательным для водителей, так это непревзойденная красота окружающей природы. Когда водители едут по шоссе, им открываются впечатляющие виды Тихого океана с одной стороны и пышные скалистые прибрежные скалы с другой. Дорога вьется через холмы, высокие леса из красного дерева и очаровательные прибрежные поселения. Разработчики уделили особое внимание воссозданию тех же видов и областей в переработке.

Так же усердно, как и команда в реале, над переработкой Калифорнии работает виртуальная внутриигровая команда, которая следит за поддержанием дорог в хорошем состоянии! Обязательно держите глаза открытыми, так как вы не знаете, где они всплывут в следующий раз.