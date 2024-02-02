Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Золотой штат

Сегодня мы рады отметить 8-ю годовщину American Truck Simulator! С момента его выхода в 2016 году мы проделали долгий путь, предоставив так много нового контента и так много бесплатных обновлений. Одним из таких проектов, над которым мы постоянно работаем, является наша переработка Калифорнии, в рамках которой один из первых штатов США, выпущенный с нашей базовой игрой, был перестроен с нуля нашей талантливой командой и доведен до современных стандартов качества карт. После завершения оно будет выпущено в качестве бесплатного обновления для всех нынешних и будущих владельцев American Truck Simulator.

Этот блог является частью 3 "Золотого штата", поэтому мы рекомендуем ознакомиться с нашими предыдущими блогами, частью 1 и частью 2, если вы еще этого не сделали!

CA-1

Наша команда продолжает работу над легендарным живописным маршрутом береговой линии CA-1/US-1, который полностью перерабатывается с нуля. На этот раз команда сосредоточила свои усилия на воссоздании шоссе между Санта-Крус и Сан-Луис-Обиспо. Вдоль этой части CA-1 вы проедете через знаменитые районы побережья, такие как Биг-Сур, Сан-Карпофоро-Крик и Уиллоу-Крик.

Как вы, возможно, знаете, это шоссе невероятно живописно, и на нем будет много мостов и ручьев, которые ведут к прекрасному калифорнийскому побережью. Это обязательная поездка для любого американского путешественника .. или дальнобойщика!

I-5

Мы также работаем над частью трассы I5, проходящей между югом Гурона и Бейкерсфилдом. На этом маршруте вы найдете множество живописных ландшафтов, достопримечательностей, что делает его привлекательным маршрутом для путешественников. Этот отрезок I-5 также пересекает долину Сан-Хоакин, которая также известна своим сельскохозяйственным богатством и разнообразными пейзажами.

Путешествуя по этой части межштатной автомагистрали, вы обязательно увидите живописные пейзажи и типичный калифорнийский климат!

US-99

Историческое шоссе US-99, также известное как Golden State Highway, также является еще одним маршрутом, на котором наша команда сосредоточила свое внимание на этом этапе реконструкции. Пересекая разнообразный калифорнийский ландшафт, US-99 демонстрирует природную красоту штата. Шоссе также проведет вас мимо очаровательных городков, каждый из которых обладает своим уникальным характером и достопримечательностями.

Маршрут также дает представление о культурном и сельскохозяйственном наследии Калифорнии, что делает его восхитительным путешествием для тех, кто ищет ностальгический шарм штата.

Можете ли вы угадать, где были сделаны эти снимки?

Команда была достаточно любезна, чтобы предоставить нам довольно много снимков о том, как они переделывают Калифорнию. Поэтому мы решили, что вам будет интересно угадать расположение этих скриншотов!

Думаете, вы знаете? Поделитесь с нами ответами в комментариях к блогу ниже! Мы с нетерпением ждем возможности рассказать о работе, проводимой на этом этапе нашей калифорнийской доработки для American Truck Simulator. А пока продолжайте гонять на грузовиках