Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Золотой штат #1 ©

Месяц назад разработчики официально объявили о третьей фазе проекта California Rework и сегодня поделились новой информацией и скриншотами, ориентируясь в основном на восточную часть штата.

Восточная Калифорния напоминает Неваду из-за схожих пустынных ландшафтов, сухого климата и геологии. Это важно знать, так как в этой области проводится значительный объем работы, которая приведет к изменениям не только в окружающей среде, но и в дорогах US-395 и US-6. Кроме того, будет совершенно новая дорога для поездок - CA-120. Эти изменения должны еще больше повысить удовольствие от вождения в этом районе Золотого штата.

Возможно, вы знакомы со станциями сельскохозяйственной инспекции, добавленными на предыдущих этапах. На этот раз их будет добавлено еще больше на пограничном контроле на US-50, US-395 и US-6. Эти расширенные проверки предназначены для имитации реальных сельскохозяйственных проверок, которые происходят на пограничных переходах и разработчики надеются, что они добавят в игру новый уровень реализма.