Объявлена дата выхода DLC Айова для American Truck Simulator

Готовы ли вы исследовать штат Соколиный глаз? Отмечайте свои календари и готовьтесь отправиться в путь, потому что мы рады сообщить, что дополнение...

Дополнение Айова для American Truck Simulator

Выйдет 10 июля 2025 года.

Мы так же взволнованы, как и вы, и, чтобы сохранить это предвкушение, мы опубликовали официальный видеотрейлер дополнения Iowa на нашем YouTube-канале! В этом трейлере, созданном нашей талантливой командой разработчиков видео, вы сможете впервые увидеть потрясающие пейзажи, знаковые достопримечательности, оживленные города, отрасли промышленности и скрытые сокровища, которые ждут вас в дополнении к карте. Смотрите его ниже 👇

По мере приближения релиза наши команды сосредотачиваются на доработке последних элементов Iowa, чтобы все прошло гладко. Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие!

Независимо от того, осуществляете ли вы доставку в такие оживленные города, как Сидар-Рапидс и Айова-Сити, или путешествуете по живописным проселочным дорогам через террасированные поля и холмистые сельскохозяйственные угодья, штат Айова предлагает по-настоящему аутентичные автомобильные перевозки. В штате Хоукай есть множество промышленных предприятий - от крупных сельскохозяйственных складов и алюминиевого завода до крупных заводов по производству этанола. Обязательно обратите внимание на уникальные придорожные достопримечательности, скрытые дороги и обходные пути вокруг промышленных предприятий, здесь всегда можно открыть для себя что-то новое!

Не терпится заняться грузоперевозками? Ждать осталось недолго! А пока не забудьте добавить дополнение Iowa в свой список желаний Steam! Оно действительно помогает нам в работе и уведомляет вас о его выпуске. Мы благодарим вас за всю вашу поддержку! Мы с нетерпением ждем встречи с вами на гастролях в Айове, а до тех пор продолжайте путешествовать на грузовиках.