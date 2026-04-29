Объявлена дата выхода DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Водители грузовиков, заводите моторы и готовьтесь к поездке по штату Иллинойс! От возвышающихся небоскребов Чикаго до автомагистралей, по которым перевозятся грузы по Среднему Западу и за его пределы - DLC Иллинойс для American Truck Simulator выйдет 14 мая 2026 года!

В преддверии релиза команды завершают последние доработки, чтобы убедиться, что все готово к предстоящему путешествию. От передвижения по оживленным улицам Чикаго с его небоскребами и сложной дорожной сетью до поездок по обширным сельскохозяйственным районам штата, Иллинойс предлагает богатый и разнообразный опыт грузоперевозок.

По пути вы встретите детально проработанные достопримечательности, уникальную инфраструктуру и локации, вдохновленные реальными отраслями промышленности - все это тщательно создано, чтобы обеспечить аутентичный и захватывающий опыт грузоперевозок на каждом километре пути.

С выходом Иллинойса разработчики также с гордостью отмечают важную веху в American Truck Simulator: теперь по легендарной трассе Route 66 можно полностью проехать. От ее западных истоков до восточных оконечностей водители могут полностью проехать по этой легендарной автомагистрали, наслаждаясь видами, историей и атмосферой, которые сделали ее символом открытой дороги.

Готовы отправиться в путешествие по Иллинойсу?