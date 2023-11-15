Объявлена дата выхода DLC Канзас для American Truck Simulator

Нет лучшего места, чем Канзас и то же самое справедливо и в American Truck Simulator! Будьте готовы отправиться в путешествие по виртуальным дорогам, потому что DLC Канзас для American Truck Simulator выйдет 30 ноября 2023 года!

Чтобы поддержать ваше ожидание, разработчики выпустили официальный трейлер DLC Kansas. Этот трейлер даст вам возможность взглянуть на чудесные пейзажи, исторические города, уникальные достопримечательности и местную промышленность, которые ждут вас в этом расширении карты.

Разработчики усердно работали над тем, чтобы после выпуска дополнения все работало гладко и вы получили потрясающие впечатления от виртуальных грузоперевозок!

От больших и малых городов до разнообразных сельскохозяйственных предприятий по всему региону, Канзас может предложить что-то новое на каждом углу. Обязательно следите за смотровыми площадками и достопримечательностями по пути!

Хотите исследовать этот новый штат США? Тогда обязательно добавьте Kansas в свой список желаний Steam, чтобы получить уведомление, как только оно выйдет 30 ноября!

Разработчики благодарят вас, #BestCommunityEver, за вашу постоянную поддержку в период разработки Kansas DLC и с нетерпением ждут встречи с вами в ближайшее время в Канзасе!