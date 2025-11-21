Объявлена дата выхода DLC Луизиана для American Truck Simulator

Игроки-дальнобойщики, пора готовиться к небольшому приключению в штате Пеликан! Заводите мотор и опускайте окна - DLC Луизиана для American Truck Simulator выйдет 4 декабря 2025 года.

По мере приближения к релизу разработчики дорабатывают последние детали Луизианы, чтобы обеспечить плавный запуск.

Независимо от того, мчитесь ли вы по самому сердцу Батон-Ружа или аккуратно пробираетесь по болотистым дорогам в тени древних дубов, Луизиана предлагает вам незабываемые впечатления от поездки на грузовике. От оживлённых портов и нефтеперерабатывающих заводов до лесозаготовительных и сельскохозяйственных центров - вас всегда ждёт новый груз. Обращайте внимание на старые придорожные хижины, скрытые тропы и секретные маршруты через болота, здесь каждая миля - это история.

Если вы ещё этого не сделали, обязательно добавьте дополнение Луизиана в свой список желаний в Steam, чтобы получить уведомление о его выходе.