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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 144 оценки

Объявлена дата выхода DLC Миссури для American Truck Simulator

AЛЕNA AЛЕNA

Готовы ли вы исследовать штат "Покажи мне что ты готов"? Отметьте это в своем календаре и готовьтесь отправиться в путь, потому что мы рады сообщить об этом... Дополнение "Миссури" для American Truck Simulator выйдет 3 апреля 2025 года!

Мы так же взволнованы, как и вы, и, чтобы сохранить это предвкушение, мы опубликовали официальный видеотрейлер дополнения "Миссури" на нашем YouTube-канале! В этом трейлере, созданном нашей талантливой командой разработчиков видео, вы увидите красивые пейзажи, природные жемчужины, города, исторические достопримечательности, промышленные предприятия и многое другое, что ждет вас в дополнении к карте. Смотрите его ниже!

Мы с нетерпением ждем, когда вы доставите свой первый груз в Миссури. Наши команды работают на пределе возможностей, чтобы обеспечить бесперебойную подготовку к выпуску. От устранения ошибок до доработки карты - мы на последнем этапе

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Независимо от того, решите ли вы отправиться в такие знаковые города, как Сент-Луис, или отправитесь по проселочным дорогам, чтобы осмотреть потрясающие природные достопримечательности штата, включая реку Миссисипи и горы Озарк, в Миссури найдется что-то для каждого. Дальнобойщики найдут множество уникальных мест для доставки грузов в различные отрасли промышленности - от ферм и карьеров до подземных складов. Обязательно следите за дорогами, которые могут отсутствовать на вашей карте, или за кратчайшими путями объезда промышленных предприятий.

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Не терпится обзавестись дополнением автомобильные перевозки? Ждать осталось недолго! А пока не забудьте добавить дополнение Миссури в свой список желаний Steam! Оно действительно помогает нам в работе и уведомляет вас о его выпуске. Мы благодарим вас за всю вашу поддержку! Мы с нетерпением ждем встречи с вами на гастролях в Миссури 3 апреля, а до тех пор продолжайте в том же духе.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

когда будет Asian Track Simulator? Хочу погонять по северной Корее

4
Light of Tfuth

Когда создашь, тогда и будет

-1
это никогда не шрекончитс Light of Tfuth

права на бренд не у меня, поэтому извиняй

0
Light of Tfuth это никогда не шрекончитс

Права на бренд дальнобойщика ни у кого нет., так что создавай

0
Egik81

Конвейр работает.

1
Agent Qracle

Не DLC Миссури, а штат Миссури, лул

-1
AЛЕNA

DLC Миссури ,потому что идет про дополнение к игре а не к реалу

0