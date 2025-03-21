Объявлена дата выхода DLC Миссури для American Truck Simulator

Готовы ли вы исследовать штат "Покажи мне что ты готов"? Отметьте это в своем календаре и готовьтесь отправиться в путь, потому что мы рады сообщить об этом... Дополнение "Миссури" для American Truck Simulator выйдет 3 апреля 2025 года!

Мы так же взволнованы, как и вы, и, чтобы сохранить это предвкушение, мы опубликовали официальный видеотрейлер дополнения "Миссури" на нашем YouTube-канале! В этом трейлере, созданном нашей талантливой командой разработчиков видео, вы увидите красивые пейзажи, природные жемчужины, города, исторические достопримечательности, промышленные предприятия и многое другое, что ждет вас в дополнении к карте. Смотрите его ниже!

Мы с нетерпением ждем, когда вы доставите свой первый груз в Миссури. Наши команды работают на пределе возможностей, чтобы обеспечить бесперебойную подготовку к выпуску. От устранения ошибок до доработки карты - мы на последнем этапе

Независимо от того, решите ли вы отправиться в такие знаковые города, как Сент-Луис, или отправитесь по проселочным дорогам, чтобы осмотреть потрясающие природные достопримечательности штата, включая реку Миссисипи и горы Озарк, в Миссури найдется что-то для каждого. Дальнобойщики найдут множество уникальных мест для доставки грузов в различные отрасли промышленности - от ферм и карьеров до подземных складов. Обязательно следите за дорогами, которые могут отсутствовать на вашей карте, или за кратчайшими путями объезда промышленных предприятий.

Не терпится обзавестись дополнением автомобильные перевозки? Ждать осталось недолго! А пока не забудьте добавить дополнение Миссури в свой список желаний Steam! Оно действительно помогает нам в работе и уведомляет вас о его выпуске. Мы благодарим вас за всю вашу поддержку! Мы с нетерпением ждем встречи с вами на гастролях в Миссури 3 апреля, а до тех пор продолжайте в том же духе.