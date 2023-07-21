American Truck Simulator 02.02.2016
8.5 1 816 оценок

Объявлена дата выхода DLC Оклахома для American Truck Simulator

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Genotip71
Новости

В DLC Оклахома вносятся последние штрихи, проводятся финальные тесты и, наконец, стала известна дата выхода этого долгожданного дополнения к American Truck Simulator.

Итак, дополнение Оклахома выйдет 1 августа 2023 года!

Команда, которая усердно работала над Оклахомой, по-прежнему работает над тем, чтобы это DLC было готово для вас - от устранения ошибок до размещения последних дополнений на карте. В это критическое время для разработчиков важно убедиться, что DLC готово к выпуску.

Разработчики с нетерпением ждут, когда вы отправитесь в путешествие по Оклахоме, где ветер гуляет по равнине. Вы готовы? Если да, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
in the void

ну норм чё, я правда на техас с монтаной деньги ещё жоплю:)))

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