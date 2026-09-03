Объявлена дата выхода DLC "Южная Дакота" для American Truck Simulator

Разработчики American Truck Simulator объявили дату выхода нового расширения карты, DLC Южная Дакота. Релиз состоится 24 сентября 2026 года.

По словам разработчиков, в Южной Дакоте виртуальных дальнобойщиков ждет удивительное разнообразие пейзажей и маршрутов. Можно пересекать бескрайние Великие равнины, проезжать сквозь земли Бэдлендса и исследовать величественные скалы Блэк-Хиллс.

По пути игроков ждут легендарные достопримечательности: гора Рашмор, водопады Су-Фоллс, величественная статуя "Достоинство земли и неба" над рекой Миссури, Кукурузный дворец, терминальные источники Хот-Спрингс и многое другое.

Кроме даты релиза, разработчики также представили трейлер дополнения Южная Дакота.