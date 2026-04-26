Появилось еще одно видео с геймплеем из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Разработчики SCS Software показали еще одно геймплейное видео из предстоящего дополнения Иллинойс для American Truck Simulator!

В этом путешествии разработчики выполняют рабочий контракт, который проведет их по оживленным улицам Чикаго. Путешествие начинается на строительной площадке в самом центре города, недалеко от моста Рузвельта и далее через центр. Обязательно обратите внимание на такие достопримечательности, как фонтан Букингем и полюбуйтесь потрясающими видами города!

Оттуда разработчики направятся на юг по межштатной автомагистрали I-57 и живописным пейзажам южного Иллинойса, а конечной точкой станет пристань для яхт недалеко от города Марион, расположенная на берегу озера Ренд.

Как всегда, имейте в виду, что все, что вы видите в этом видео, находится в стадии разработки и может измениться к релизу.