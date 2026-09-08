Разработчики American Truck Simulator показали Уистлер из нового дополнения на свежих скриншотах

Разработчики American Truck Simulator продолжают знакомить игроков с деталями будущего дополнения British Columbia. На этот раз они показали Уистлер — один из самых известных горных курортов Канады, который появится на карте в составе нового DLC.

Городок расположился вдоль живописного шоссе «Море — Небо» к северу от Ванкувера. Со всех сторон его окружают величественные горные пики, густые леса и захватывающие альпийские пейзажи. Уистлер давно снискал мировую славу благодаря горнолыжным трассам и возможностям для активного отдыха — сюда круглый год съезжаются туристы со всего света. Особую известность курорту принесли зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2010 года, которые проходили в том числе и на его территории.

Картографы SCS Software постарались передать уникальную атмосферу этого места: от характерной для горных посёлков архитектуры до потрясающих видов, открывающихся с канатных дорог. Игрокам предстоит развозить грузы местным предприятиям или просто следовать транзитом через Британскую Колумбию — по словам разработчиков, Уистлер обещает стать одной из самых запоминающихся точек на маршруте.