American Truck Simulator 02.02.2016
8.5 1 725 оценок

Разработчики из SCS Software намекают на крупное обновление в American Truck Simulator

AJIEHA
Новости

Настало время для тяжёлой работы…

Всех нас здесь, в SCS, ждут захватывающие времена, поскольку мы продвигаемся вперед с новым захватывающим начинанием в сотрудничестве с нашими друзьями из Western Star®. Мы пока не хотим раскрывать карты, но у нас есть для вас небольшой краткий тизер. Изображение выше — это всего лишь беглый взгляд на то, что мы потихоньку готовим. Всё, что мы можем сказать на данный момент, это то, что вы, возможно, захотите приготовиться к перевозке тяжелых грузов на возвышенности, которая перенесет ваши приключения на неизведанные территории.

Мы планируем показать больше в ближайшее время. Пристегнитесь и будьте готовы!

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
CallXO3

А с чего крупное-то? Новый штат (или расширение какого-то из имеющихся) да маршруты для тяжёлых перевозок. Большего от них и ожидать не следует.
P.S. Я им до сих пор простить не могу нае... обман со спойлерным засветом 3D модели кабины Интера, в которой был рычаг механической КПП и по итогу нихрена нет механики(

1
AJIEHA

Выходит новый штат для этой игры , это и есть крупная обнова

0
СЕРЁГА79

Может ивент какой то??

0
AJIEHA

Штат + перевозки в ноые города , я так думаю

0
vadim.postnikov

Вот бы реалестичный туман классно выглядит

0
Богдан Мастдаев

Сделали бы как в 18 WoS Haulin. Все штаты в виде трасс и малюсеньких городков. Грубо говоря скелет, а после уже накидывали бы контента. Сколько лет мурыжат и половины штатов еще нет.
Тем более что сами это уже делали в своей же игре.

0
AJIEHA

до 2030 будут с лопаты кормить

0
Денис Валерьевич

а с чего они бабки рубить будут? А так каждый штат- копеечка с человечка, а по миру их ого-ого!

0