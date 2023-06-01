Разработчики из SCS Software намекают на крупное обновление в American Truck Simulator

Настало время для тяжёлой работы…

Всех нас здесь, в SCS, ждут захватывающие времена, поскольку мы продвигаемся вперед с новым захватывающим начинанием в сотрудничестве с нашими друзьями из Western Star®. Мы пока не хотим раскрывать карты, но у нас есть для вас небольшой краткий тизер. Изображение выше — это всего лишь беглый взгляд на то, что мы потихоньку готовим. Всё, что мы можем сказать на данный момент, это то, что вы, возможно, захотите приготовиться к перевозке тяжелых грузов на возвышенности, которая перенесет ваши приключения на неизведанные территории.



Мы планируем показать больше в ближайшее время. Пристегнитесь и будьте готовы!