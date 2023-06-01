Разработчики из SCS Software намекают на крупное обновление в American Truck Simulator

Настало время для тяжёлой работы…
Всех нас здесь, в SCS, ждут захватывающие времена, поскольку мы продвигаемся вперед с новым захватывающим начинанием в сотрудничестве с нашими друзьями из Western Star®. Мы пока не хотим раскрывать карты, но у нас есть для вас небольшой краткий тизер. Изображение выше — это всего лишь беглый взгляд на то, что мы потихоньку готовим. Всё, что мы можем сказать на данный момент, это то, что вы, возможно, захотите приготовиться к перевозке тяжелых грузов на возвышенности, которая перенесет ваши приключения на неизведанные территории.
Мы планируем показать больше в ближайшее время. Пристегнитесь и будьте готовы!
А с чего крупное-то? Новый штат (или расширение какого-то из имеющихся) да маршруты для тяжёлых перевозок. Большего от них и ожидать не следует.
P.S. Я им до сих пор простить не могу нае... обман со спойлерным засветом 3D модели кабины Интера, в которой был рычаг механической КПП и по итогу нихрена нет механики(
Выходит новый штат для этой игры , это и есть крупная обнова
Может ивент какой то??
Штат + перевозки в ноые города , я так думаю
Вот бы реалестичный туман классно выглядит
Сделали бы как в 18 WoS Haulin. Все штаты в виде трасс и малюсеньких городков. Грубо говоря скелет, а после уже накидывали бы контента. Сколько лет мурыжат и половины штатов еще нет.
Тем более что сами это уже делали в своей же игре.
до 2030 будут с лопаты кормить
а с чего они бабки рубить будут? А так каждый штат- копеечка с человечка, а по миру их ого-ого!