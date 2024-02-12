Разработчики SCS показали закулисье разработки грузовика Kenworth T680 Signature Edition

В декабре 2023 года для American Truck Simulator было выпущено 100-летнее юбилейное издание Kenworth T680. Воспользовавшись моментом, мы пообщались с разработчиками, ответственными за дизайн грузовика. В нашем последнем блоге "Под капотом" у нас была возможность пообщаться с Дэниелом и Ренджу, ключевыми участниками воплощения этого исключительного грузовика в жизнь.

Специальное издание Kenworth T680 100 юбилейное издание демонстрирует ряд премиальных функций, включая решетку радиатора, отделанную ониксом, роскошный интерьер с красными акцентами, расширенные функции безопасности и улучшенную аэродинамику. Это олицетворяет вековую приверженность Kenworth совершенству и инновациям в дизайне грузовых автомобилей.

Дэниел - 3D-графический дизайнер

"Проект официально начался в ноябре 2022 года с посещения производственного центра Paccar в Маунт-Верноне, штат Вашингтон, где мы собрали фотографические доказательства для текстур и фотореконструкции. Моей главной ролью в этом проекте было создание модели экстерьера грузовика и координация проекта, потому что на заключительных этапах проекта было задействовано гораздо больше художников по автомобилям. Renju начал работать над интерьером грузовика в марте 2023 года, в то время как разработка экстерьера началась в августе 2023 года, всего за четыре месяца до запланированного выпуска. Эффективная координация имела решающее значение для обеспечения своевременного завершения всех компонентов", - говорит Дэниел.

Рэндзю - Старший художник по играм

Разработка этого грузовика была непростой миссией. Он должен был появиться в игре к концу 2023 года. "Уложиться в сроки реализации проекта было непросто, несмотря на то, что работа над интерьером началась раньше, работы над экстерьером были отложены из-за обязательств по другому проекту. Нам пришлось разделить задачи и тщательно координировать свои действия, чтобы обеспечить плавный финиш. Несмотря на трудности, я доволен результатом и надеюсь, что он принес радость нашим игрокам", - сказал нам Дэниел.

"Компания Kenworth отпраздновала свое 100-летие, и именно поэтому планировалось выпустить 100-летнюю юбилейную версию T680 к концу 2023 года. Поскольку я начал работать над проектом в феврале 2023 года, у меня было достаточно времени, чтобы подготовить все заранее. Мы тщательно подходили к тому, чтобы грузовик выглядел наилучшим образом", - говорит Ренджу.

Добавление чего-либо нового в наши игры - длительный процесс, требующий большой подготовки, как объясняет Дэниел здесь: "Работа над проектом всегда начинается с тщательного изучения предпосылок. Изначально мы сфотографировали реальный автомобиль, чтобы собрать необходимые текстурные и фотограмметрические данные. Благодаря отличному сотрудничеству с Kenworth мы также получили файлы CAD, гарантирующие максимальную точность при переносе грузовика в 3D-модель нашей игры. Данные CAD - это, по сути, 3D-чертежи для производства автомобилей, поэтому, несмотря на то, что это полноценная 3D-модель, ее нельзя использовать в игре из-за ее сложности, поэтому нам нужно было воссоздать всю модель с нуля, используя CADs только в качестве эталона, имея в виду наилучшую возможную оптимизацию модели. Когда данные CAD были недоступны для конкретных деталей, мы использовали вместо них данные, полученные с помощью фотограмметрии".

"Основная часть работы включает в себя 3D-моделирование на основе этих данных, которое является наиболее трудоемким этапом. После моделирования мы применяем материалы и текстуры, а затем выполняем УФ-картирование, чтобы обеспечить правильное отображение текстур. Финализация подразумевает сборку всех моделей и структурирование их в единую сцену для экспорта в игру. Этот этап включает в себя создание файлов, определяющих параметры деталей грузовика и их экономическую ценность в игре. Наконец, готовая модель проходит тестирование в сотрудничестве с отделом тестирования."

Конечно, весь этот проект не мог бы существовать без замечательного сотрудничества с Kenworth, которое высоко оценили дизайнеры, работающие над этим грузовиком. "Данные, предоставленные Kenworth, были превосходными. Мы получили от них все необходимые рекомендации, и весь процесс прошел гладко", - говорит Ренджу.

Как уже было сказано выше, Ренджу сосредоточился на интерьере грузовика, а Даниэль руководил работой над экстерьером. Что им понравилось больше всего? "Работа как над приборной панелью, так и над сиденьями была восхитительной. Конечный продукт превзошел мои ожидания, и я невероятно горжусь этим", - сказал нам Ренджу.

"Этот грузовик был очень интересным развлечением, поскольку в последние годы мне не так часто доводилось моделировать такие крупные проекты от начала до конца из-за других моих обязанностей. А благодаря впечатляющему и современному дизайну T680 я смог снова наслаждаться работой и особенно моделированием спустя много лет", - говорит Дэниел.

И что думают о нем ребята, стоящие за этим грузовиком? Дэниел сказал нам: "Я думаю, что новый T680 действительно хорош. Это прекрасный пример современной аэродинамики, но с резкими изгибами. Моделировать грузовик было одно удовольствие".

Ренджу согласился: "Какой красивый грузовик! Мне очень нравится его современный аэродинамический дизайн, а интерьер выглядит потрясающе, особенно новая цифровая приборная панель".

Дэниел также рассказал о будущем этого грузовика и его будущих конфигурациях. "Выпуск специальной версии знаменует собой начало, а не конец наших усилий. Это было празднование 100-летия Kenworth. Мы закончили дизайн интерьера для других выбранных кабин, и работы по экстерьеру продвигаются успешно. Грузовик будет предлагать стандартные варианты кабины и шасси, а также привычные аксессуары для наших игроков. Кроме того, он будет полностью совместим со всеми нашими пакетами для покраски".

Мистер Сенда - специалист по мультимедиа

Большой объем работы также был проделан мистером Канадой, который изготовил красивый прицеп для этого грузовика, чтобы представить его нашему сообществу #BestCommunityEver. Это также потребовало много предварительных исследований и усилий. "Для меня было честью и удовольствием участвовать в этом замечательном проекте. Мне посчастливилось познакомиться с ребятами из Kenworth на мероприятии Truck World в 2023 году. Понять их концепцию, прикоснуться к самому грузовику - это было огромным преимуществом для финального видео".

"Мне нужно было вложить как можно больше информации в отснятый материал, который длится около минуты, чтобы вызвать нужное волнение. Каждая деталь сама по себе говорит о любви, вложенной в производство. Я верю, что игрокам нравится управлять этим Kenworth в нашем виртуальном мире".

Мы надеемся, вам понравилось работать над дизайном юбилейной версии Kenworth T680.