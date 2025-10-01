Разработчики SCS Software показали кастомные склады из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator

Сегодня мы возвращаемся в штат Пеликан! На этот раз разработчики рассказали о некоторых кастомных складах, куда и откуда вы будете доставлять грузы в предстоящем дополнении Луизиана для American Truck Simulator.

В отличие от стандартных префабов, эти склады были тщательно собраны дизайнерами карт с использованием разнообразных ресурсов, что придало каждому из них уникальный облик. Многие из них также вдохновлены реальными местами. Сегодня вы увидите пять из них: три фермы и два склада для заготовки древесины.

Когда-то сельское хозяйство составляло основу экономики Луизианы, но со временем его роль изменилась. Несмотря на то, что оно и сегодня играет значительную роль, лишь небольшая часть жителей зарабатывает себе на жизнь сельским хозяйством, причём большая часть производства сосредоточена на относительно небольшом количестве крупных ферм вдоль реки Миссисипи. Эти фермы производят широкий ассортимент продукции, включая хлопок, рис, сою, кормовое зерно, птицу, яйца и говядину.

В штате Пеликан вы увидите уникальные фермы недалеко от города Натчиточес, поселения Оберлин и плантации Оук-Элли. Хотя Оук-Элли сейчас - это, прежде всего, историческое место и музей, его красота делает его подходящим местом доставки в рамках расширения карты.

Лесная промышленность начала развиваться в конце XIX века и оставалась ключевой частью экономики Луизианы вплоть до XXI века. Сегодня лесоводство стало важнейшей сельскохозяйственной отраслью штата. Луизиана входит в число ведущих производителей древесины в стране, при этом подавляющее большинство её лесов состоит из хвойных пород, в основном из сосны. Один из специализированных складов для заготовки древесины находится недалеко от автомагистрали US-156, а другой - недалеко от города ДеРиддер, недалеко от границы с Техасом.

