Разработчики SCS Software показали новые уникальные склады из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Разработчики SCS Software показали некоторые из кастомных складов и совершенно новые компании, куда и откуда вы будете доставлять грузы в грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator.

Иллинойс обладает одной из самых разнообразных экономик в Соединенных Штатах и ​​богатой историей промышленного производства, выпуская широкий ассортимент товаров. Он также является крупным производителем неэлектрического оборудования, такого как промышленное и строительное оборудование, что входит в число важнейших экспортных отраслей.

Как всегда, при выборе складов для этого расширения карты разработчики хотели отразить реальный мир, поэтому вы увидите отображения этих отраслей как в новых компаниях, так и в уже существующих. Одна из них - Antlion, крупный завод по производству строительной техники в Пеории. Оттуда вы можете забрать технику прямо с производственной линии к новому дилеру GroundBreaker в Куинси.

Если вы любитель лодок, вас ждет настоящий сюрприз. Поскольку озеро Мичиган является популярным местом отдыха в штате, вы также сможете перевозить лодки в новые пристани Aqua Vista в Марион и Чикаго, а также в уже существующую логистическую компанию Rock Port в Пеории.

И, конечно же, разработчики не могли забыть о международном аэропорте Чикаго, одном из самых загруженных в мире. В игре он представлен знаковым грузовым терминалом, тщательно воссозданным в точности по образцу реального, где игроки могут загружать грузы на самолеты. На территории также находится заправочная станция, куда можно перевозить авиационное топливо. Вы также сможете доставлять грузы прямо в огромный транспортный самолет ULTIMUS!

В дополнении Миссури были добавлены подземные склады, которые предлагают необычный опыт транспортировки грузов под землей. Теперь вы сможете найти новый склад UnderCity в Чикаго - большой подземный склад, используемый для хранения широкого спектра товаров, необходимых городу. Еще один такой склад находится недалеко от Куинси, это филиал компании Terrastore, с которой вы уже знакомы по дополнению Миссури.

Сельское хозяйство так же важно для штата, как и промышленность. В Иллинойсе насчитывается около 75 000 ферм, занимающих почти три четверти его территории. Фермеры производят большое количество сои, кукурузы и молочных продуктов, а также разводят свиней и крупный рогатый скот, помогая обеспечивать продовольствием всю территорию США и весь мир. Именно поэтому вы найдете множество ферм, предоставляющих услуги по доставке сельскохозяйственной продукции, в окрестностях городов Марион, Шампейн, Рокфорд и Эффингем.

Наряду с этими фермами, вы также встретите крупные зерновые элеваторы Flavorfair, расположенные в Восточном Сент-Луисе и Куинси. Эти объекты играют важную роль в сельскохозяйственной цепочке поставок, собирая и храня зерно с близлежащих ферм, прежде чем оно будет транспортировано дальше для переработки или распределения.

Но это еще не все. Если вам нужно перевезти что-то потяжелее, обязательно посетите карьеры в окрестностях Чикаго и Рокфорда. Вы также можете отправиться на специализированный лесозаготовительный склад недалеко от Мариона, где лесозаготовительные работы обеспечивают постоянный запас древесины, готовой к транспортировке.

