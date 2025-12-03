ЧАТ ИГРЫ
Разработчики SCS Software показали обновленные города из проекта Реконструкция трассы 66 для American Truck Simulator

Работа над проектом реконструкции трассы 66 для American Truck Simulator продолжается полным ходом и сегодня разработчики представили более подробную экскурсию по многочисленным городам и поселкам, которые придают этой легендарной трассе уникальный характер.

Хотя большинство этих локаций уже давно присутствуют в ATS, переработка позволила полностью перестроить каждую из них, повысив их точность и сохранив знакомую планировку и очарование оригинальной карты. Уинслоу - одно из совершенно новых локаций в игре, но оно присоединяется к полностью обновлённому списку сообществ, которые теперь выглядят ещё более аутентичными, чем когда-либо.

Участок трассы 66 через Аризону стал особенно интересным испытанием и таким знаковым остановкам, как Кингман, Флагстафф и недавно открывшийся Уинслоу, уделили особое внимание. Разработчики внимательно изучили, как эти города расположены вдоль шоссе в реальности, как изгибаются дороги, где сосредоточены предприятия, как рельеф формирует маршрут и скорректировали их игровую схему, чтобы лучше отражать реальный мир.

От высоких сосен и прохладных холмов вокруг Флагстаффа до пустынных ландшафтов вокруг Холбрука и Кингмана – весь регион преобразился благодаря улучшенному рельефу, обновлённым объектам и более детальным придорожным пейзажам. Эти обновления не только усиливают ощущение места, но и помогают более естественно связывать города между собой.

Перейдя в Нью-Мексико, реконструкция продолжается, предлагая обновлённые варианты Гэллапа, Альбукерке и Тукумкари. Хотя эти места и так были любимы игроками ATS, обновлённые версии теперь лучше передают архитектурный стиль, атмосферу и структуру дорог, которые делают каждое сообщество уникальным.

Разработчики пересмотрели ключевые перекрёстки, скорректировали дорожную развязку, улучшили дорожные знаки и модернизировали общую схему, сохранив при этом идентичность оригинальной карты. Водители обнаружат, что эти города выглядят более детально и реалистично, особенно вдоль основного коридора трассы 66, где исторические мотели, неоновая подсветка и длинные пустынные пейзажи создают особую атмосферу.

В целом, этот этап проекта по переделке Route 66 был направлен на то, чтобы почтить наследие оригинальной карты ATS, одновременно доведя её реалистичность до современных стандартов. "Мать Дорог" - это больше, чем просто шоссе. Это лента истории, соединяющая десятки сообществ, каждое со своей историей и характером. Обновляя эти локации, добавляя новые и улучшая их взаимосвязь, разработчики стремятся сделать путешествие игроков по одному из самых знаменитых маршрутов Америки более насыщенным и цельным.

