Разработчики SCS Software показали первый геймплей из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Пристегните ремни и приготовьтесь к захватывающему приключению - разработчики поделились первым видеообзором игрового процесса из предстоящего дополнения Иллинойс для American Truck Simulator!

Штат Иллинойс - это место, где оживленная промышленность соседствует с бескрайними сельскохозяйственными угодьями, а исторические дороги соединяют процветающие города. Разработчики усердно работали над воссозданием этого многообразного штата, оживляя его автомагистрали, ландшафты и атмосферу, чтобы водители могли ощутить это за рулем.



В этом предварительном обзоре вы впервые увидите путешествие по Иллинойсу, которое начнется в Куинси и протянется до Чикаго, по основным межштатным и сельским дорогам. По пути вы проедете мимо обширных сельскохозяйственных полей и зернохранилищ, прежде чем постепенно приблизитесь к плотным городским пейзажам и метро Чикаго.

Как всегда, пожалуйста, имейте в виду, что все, что вы видите в этом видео, находится в стадии разработки и может измениться по мере продолжения работы над проектом.