Разработчики SCS Software показали первый геймплей из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator

Пристегните ремни, пора отправляться в путь! Сегодня разработчики поделились первым видеообзором игрового процесса из предстоящего дополнения Луизиана для American Truck Simulator. Никогда там не были? Что ж, Луизиана - настоящее сокровище Юга.

Вы проедете мимо кипарисовых болот, через оживленные города, такие как Новый Орлеан и пересечете могучую Миссисипи, которая формировала эту землю на протяжении поколений. Но здесь есть не только достопримечательности, но и работа. От ферм до нефтяных месторождений – штат Пеликан даёт дальнобойщикам работу, перевозить всевозможные грузы.



Желаете осмотреть окрестности? Присоединяйтесь к разработчикам в путешествии от севера Порт-Фуршона до юга Лейк-Чарльза, недалеко от границы с Техасом. Только помните, что всё, что вы увидите в этом путешествии, всё ещё находится в стадии разработки и может измениться по мере развития.