Разработчики SCS Software показали первый геймплей из будущего проекта Road Trip для American Truck Simulator

Появилось первое видео с предварительным обзором игрового процесса проекта Road Trip, где Ford F-150 станет первым автомобилем, представленным в центре внимания.

Ford F-150 за десятилетия своего существования заслужил свой легендарный статус лидера среди самых продаваемых автомобилей Америки благодаря надежности, прочности и постоянным инновациям. В этом видео разработчики совершат неспешную поездку на Ford F-150 Lariat 2023 года, одном из автомобилей, включенных в предстоящий пакет Ford Car Pack для American Truck Simulator.

Путешествие начинается на дорогах недалеко от города Реддинг в солнечной Калифорнии. Оттуда маршрут проходит через более оживлённые участки, а затем переходит на грунтовую дорогу, где F-150 по-настоящему раскрывает свой потенциал, демонстрируя плавность хода и впечатляющие возможности на неровной, пересеченной местности. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим!

Разработчики надеются, что вам понравился первый видеоролик о проекте Road Trip, но помните, что всё, что вы увидели, находится в стадии разработки, например, звуки и поведение транспортных средств и будет доработано перед релизом.